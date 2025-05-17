Строительство спорткомплекса "Немов-центр" планируют перенести из Тольятти в Самару

Об этом 17 мая на мероприятии в тольяттинском ледовом дворце "Лада Арена" заявил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

По словам чиновника, воплощение в жизнь этого проекта несколько затянулось, но региональные власти никогда от него не отказывались. Поскольку он очень дорогостоящий — порядка 4 млрд руб., — то разумнее построить современный гимнастический комплекс в столице губернии, а не в 650-тысячном Тольятти. Тем более что собственными ресурсами, без поддержки федерального бюджета "Немов-центр" создать вряд ли удастся. Дмитрий Яковлев сообщил, что в данный момент как раз идет поиск подходящего места для проекта.

В 2017 г., когда шло проектирование "Немов-Центра", строительство 15 тыс. кв. м спортивного комплекса обходилось в 1,5 млрд рублей.

Предполагается, что возведение "Немов-Центра" в Самарской области будет обсуждаться осенью 2025 г. на международном форуме "Россия — спортивная держава", который пройдет в Тольятти и соберет не только спортсменов, но и чиновников от спорта высокого ранга.

Однако Алексей Немов считает, что современный гимнастический центр, предназначенный как для занятий юных спортсменов, так и для проведения соревнований национального и международного уровней надо возвести в Тольятти. "Мы это все заслужили. И я думаю, что так и будет. Мы к этому шли с 96-го года", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион в Тольятти 17 мая, где он участвовал в своем авторском проекте "Легенды спорта".

Дмитрий Яковлев заверил, что тольяттинских спортсменов и горожан, активно занимающихся физкультурой, региональные власти ущемлять в возможностях не собираются. В ближайшие пять лет в спортивную инфраструктуру города, в том числе в большую реконструкцию спорткомплекса "Олимп" и ремонт Дворца спорта "Волгарь", губернские власти планируют вложить более 2,5 млрд рублей.