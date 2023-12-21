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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Продуктовые ритейлеры посоветовали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики торговой сети "Пятёрочка" подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление традиционных новогодних салатов. Так, в среднем по стране стоимость ингредиентов для "‎Сельди под шубой" на 53% ниже, чем для "‎Оливье". Сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети — полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Средняя стоимость ингредиентов для приготовления "Оливье" (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей, а из СТМ "Пятёрочки" — 309 рублей или на 26% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок. Расчёты были сделаны по ценам на начало декабря уходящего года.

Дешевле всего "Оливье" смогут приготовить жители Приволжья и Юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов составит 393 рубля и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для этого салата выгоднее всего жителям Центрального федерального округа — для них они обойдутся в 268 рублей.

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, в этом году стоит обратить особое внимание на "Сельдь под шубой" — в среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется покупателям "Пятёрочки" в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 руб. — это позволит сэкономить до 15%.

Самой бюджетной "Сельдь под шубой" станет для Юга России и Северо-Западного федерального округа — за набор ингредиентов для неё тут придется отдать не более 190 рублей при выборе известных брендов, и чуть меньше 160 рублей при выборе товаров собственных марок сети.

Гид потребителя

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