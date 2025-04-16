Ам Ням и его друзья: в самарских "Пятёрочках" доступна новая коллекция игрушек

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает детскую акцию лояльности "Ам Нямания". До 26 мая покупатели смогут собрать эксклюзивный набор игрушек с героями популярной вселенной Ам Няма, принять участие в розыгрыше 1 млн руб. и других ценных призов за прохождение игры в мобильном приложении, а также увидеть новый мультфильм с полюбившимся персонажем.

Коллекция "Ам Нямания" включает 27 уникальных фигурок и специальный пуллер (подвеска). В неё вошли Ам Ням, его семья и друзья, волшебные сладости, а также игрушки, светящиеся в темноте. Дополняют серию фигурки от партнёров — "Х5 Клуб", Honey Kid и другие.

Игрушки можно соединять между собой, создавая необычные конструкции, или использовать их как оригинальные аксессуары. С помощью специального пуллера фигурки легко превращаются в брелоки для ключей или рюкзака.

Кроме того, каждая упаковка с подарком содержит уникальный промокод, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении "Пятёрочка". Выполнив еженедельное задание, участники получат шанс выиграть ценные призы — сертификаты на покупку в магазинах электроники, детских и спорттоваров, а также билеты на посещение развлекательных мероприятий. А те, кто соберёт полную коллекцию из 28 фигурок, примут участие в розыгрыше популярной игровой приставки.

Стать участником увлекательной акции просто: необходимо совершить покупку с картой "Х5 Клуба" в магазине торговой сети или через сервис доставки в приложении "Пятёрочка" — за каждые 600 руб. в чеке гость получит фигурку или пуллер. Подарок выдается, в том числе за приобретение товаров-партнёров акции.

Также фигурку можно купить отдельно за 60 рублей. Помимо этого, в продаже доступны альбомы для коллекционирования с развивающей воображение настольной игрой (за 349 руб.) и мягкие игрушки из вселенной Ан Няма (за 799,99 руб.).

Дополнительную игрушку можно получить при покупке трёх "Конфеток доброты". Пять рублей с каждого леденца направят в благотворительный фонд "Линия жизни" на помощь тяжелобольным детям.

В мобильном приложении "Пятёрочка" также появилась онлайн-игра "Ам Ням". Среди прошедших ее будет разыгран 1 млн руб. и множество других призов. Игроков ждёт захватывающее приключение с уровнями различной сложности. За успешное выполнение заданий пользователи получат гарантированные подарки от торговой сети и партнёров.

"Чтобы сделать акцию ещё более интересной, совместно с создателями популярной вселенной была разработана новая серия мультфильма про любимые приключения зелёного монстрика "Ам Ням в Пятёрочке". Сюжет перенесёт зрителей в весёлую историю, где Ам Ням вместе с женой Ам Няшей и их ребенком Кусь Нямом отправился за полезными покупками в один из магазинов торговой сети. Но любовь к сладостям не даёт ему покоя — он мечтает забрать с полок как можно больше конфет, что приводит к большому количеству забавных ситуаций", — рассказывают в "Пятёрочке".

Вдобавок к этому, специально для поклонников мультяшного персонажа и всех любителей сладостей ритейлер выпустил продукцию собственных торговых марок (чипсы, маффины и печенье) в лимитированной упаковке с изображением Ам Няма. Найти ее можно во всех магазинах "у дома", количество товаров — ограничено.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте am.5ka.ru и в мобильном приложении "Пятёрочка".