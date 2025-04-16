16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ам Ням и его друзья: в самарских "Пятёрочках" доступна новая коллекция игрушек "Все к лучшему": "Пятёрочка" запустила интерактивный гид по добрым делам "Покупки с добрым сердцем": "Пятёрочка" запускает акцию с Лизой Арзамасовой и Ильей Авербухом "Здоровая олимпиада": "Пятёрочка" запускает пилотный проект для студентов Торговая сеть ПОБЕДА проводит юбилейную акцию с призом 1 млн рублей

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Ам Ням и его друзья: в самарских "Пятёрочках" доступна новая коллекция игрушек

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает детскую акцию лояльности "Ам Нямания". До 26 мая покупатели смогут собрать эксклюзивный набор игрушек с героями популярной вселенной Ам Няма, принять участие в розыгрыше 1 млн руб. и других ценных призов за прохождение игры в мобильном приложении, а также увидеть новый мультфильм с полюбившимся персонажем.

Фото: Предоставлено пресс-службой Пятерочки

Коллекция "Ам Нямания" включает 27 уникальных фигурок и специальный пуллер (подвеска). В неё вошли Ам Ням, его семья и друзья, волшебные сладости, а также игрушки, светящиеся в темноте. Дополняют серию фигурки от партнёров — "Х5 Клуб", Honey Kid и другие.

Игрушки можно соединять между собой, создавая необычные конструкции, или использовать их как оригинальные аксессуары. С помощью специального пуллера фигурки легко превращаются в брелоки для ключей или рюкзака.

Кроме того, каждая упаковка с подарком содержит уникальный промокод, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении "Пятёрочка". Выполнив еженедельное задание, участники получат шанс выиграть ценные призы — сертификаты на покупку в магазинах электроники, детских и спорттоваров, а также билеты на посещение развлекательных мероприятий. А те, кто соберёт полную коллекцию из 28 фигурок, примут участие в розыгрыше популярной игровой приставки.

Стать участником увлекательной акции просто: необходимо совершить покупку с картой "Х5 Клуба" в магазине торговой сети или через сервис доставки в приложении "Пятёрочка" — за каждые 600 руб. в чеке гость получит фигурку или пуллер. Подарок выдается, в том числе за приобретение товаров-партнёров акции.

Также фигурку можно купить отдельно за 60 рублей. Помимо этого, в продаже доступны альбомы для коллекционирования с развивающей воображение настольной игрой (за 349 руб.) и мягкие игрушки из вселенной Ан Няма (за 799,99 руб.).

Дополнительную игрушку можно получить при покупке трёх "Конфеток доброты". Пять рублей с каждого леденца направят в благотворительный фонд "Линия жизни" на помощь тяжелобольным детям.

В мобильном приложении "Пятёрочка" также появилась онлайн-игра "Ам Ням". Среди прошедших ее будет разыгран 1 млн руб. и множество других призов. Игроков ждёт захватывающее приключение с уровнями различной сложности. За успешное выполнение заданий пользователи получат гарантированные подарки от торговой сети и партнёров.

"Чтобы сделать акцию ещё более интересной, совместно с создателями популярной вселенной была разработана новая серия мультфильма про любимые приключения зелёного монстрика "Ам Ням в Пятёрочке". Сюжет перенесёт зрителей в весёлую историю, где Ам Ням вместе с женой Ам Няшей и их ребенком Кусь Нямом отправился за полезными покупками в один из магазинов торговой сети. Но любовь к сладостям не даёт ему покоя — он мечтает забрать с полок как можно больше конфет, что приводит к большому количеству забавных ситуаций", — рассказывают в "Пятёрочке".

Вдобавок к этому, специально для поклонников мультяшного персонажа и всех любителей сладостей ритейлер выпустил продукцию собственных торговых марок (чипсы, маффины и печенье) в лимитированной упаковке с изображением Ам Няма. Найти ее можно во всех магазинах "у дома", количество товаров — ограничено.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте am.5ka.ru и в мобильном приложении "Пятёрочка".

Реклама. ООО "Агроторг"
ERID: 2W5zFGtTBqS
ИНН 7825706086

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4