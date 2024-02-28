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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Корзина доброты": в российских сетевых магазинах пройдет социальный марафон

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках "Месяца Добрых Дел" российский ритейлер объявил о начале благотворительного продуктового марафона "Корзина доброты". Наиболее масштабные мероприятия пройдут 1 марта с 16 до 20 часов и 2 марта с 12 до 18 часов. Участие примут магазины сети "Пятерочка", расположенные в Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также Республике Адыгея.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Об этом сообщили в пресс-службе компании - одного из организаторов социального проекта, реализуемого совместно с благотворительным фондом "Банк еды "Русь". Благодаря такой инициативе развивается инфраструктура для оказания продовольственной помощи посредством технологии фуддрайва (food drive), когда торговая сеть предоставляет своим гостям уникальную возможность помогать нуждающимся прямо в магазине, приобретая продукты и передавая их волонтерам Фонда.

В акции примут участие более чем 2100 магазинов "Пятерочка" - марафон приурочен к 25-летию торговой сети. В более чем 60 городах пройдет сбор адресной продовольственной помощи для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Команда торговой сети выступит в роли волонтеров, а жители южных регионов смогут приобрести товары с длительным сроком годности из рекомендованного списка (чай, сахар, печенье, орехи, подсолнечное масло, консервы, крупы, сухофрукты и др.) и после покупки передать их волонтерам в закассовой зоне. Собранные продукты отвезут на склад, где волонтеры банка еды "Русь" сформируют продуктовые наборы и доставят их благополучателям - нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учете в социальной службе.

Подробнее о марафоне и списке участвующих магазинов можно узнать на сайте.

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