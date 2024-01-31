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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Четверть века рядом с домом": российские ритейлеры отмечают начало Года семьи

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семейный формат магазинов, продукты в шаговой доступности для миллионов российских семей, совместные большие праздники и маленькие радости для каждого — российские сетевые магазины присоединились к мероприятиям, посвященным объявленному в стране Году семьи.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети "Пятёрочка", которая в честь своего 25-летия запустила масштабную кампанию. Сеть предлагает гостям отметить юбилей вместе, получить скидки и подарки за покупки в магазинах и мобильной игре, а также оживить в памяти наиболее яркие моменты прошедших лет.

Центром креативной кампании к юбилею стал видеоролик, который рассказывает историю развития магазина вместе со своими покупателями из разных городов России через трогательные и тёплые моменты их жизни. Всё начинается с маленькой девочки, которая 25 лет назад приходит в первую "Пятёрочку" за шоколадкой, а в финале возвращается в магазин уже со своей дочкой. Зрители видят, как сильно выросла героиня, и как вместе с ней изменилась "Пятёрочка".

"Все герои и сюжеты выбраны не случайно. Каждый может узнать себя в этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает "Пятёрочка": маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы. А сотрудница магазина, которая и спустя 25 лет встречает гостей приветливой улыбкой и добрым словом, — это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, в котором каждый продавец вас знает и всегда готов помочь", — комментирует Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети "Пятёрочка".

В креативном агентстве Contrapunto, которое разработало видеоролик, отметили: "За низкой ценой мы видим заботу и возможность позволить себе маленькие радости: побаловать дочку шоколадкой, попробовать новый соус, накрыть стол на день рождения… Поэтому и историю хотелось сделать максимально настоящей, показать миллионы простых российских семей, но с большой любовью. Здесь нам невероятно повезло, ролики снимал самый подходящий для реализации этой концепции режиссёр — автор нашумевшего сериала "Чики" Эдуард Оганесян".

Помимо юбилейного видео, в кампанию вошел ролик, посвящённый розыгрышу призов, ведь день рождения — это праздник, который хочется разделить со своими самыми близкими, дорогими и любимыми гостями. В этом ролике "Пятёрочка" продолжила сотрудничество с Марией Ароновой в роли сотрудницы и главного лица бренда, а также представила ещё одного известного актера — Яна Цапника.

До 13 марта покупателей ждут различные товары со скидками от 25%, а за покупки на сумму от 600 рублей гости получат шанс на участие в юбилейном розыгрыше ценных призов. Шесть счастливчиков смогут стать обладателями одного миллиона рублей каждый, которые будут разыгрывать каждую неделю во время проведения акции.

До 25 марта в мобильном приложении сети появится уникальная игра — удивительное виртуальное путешествие вместе с "Пятёрочкой". Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы и собирать игровую валюту, на которую можно обустроить и украсить разнообразными атрибутами свой собственный виртуальный магазин. За прохождение призовых уровней игроки смогут участвовать в розыгрыше баллов на карту лояльности "Х5 Клуб", бытовой техники и гаджетов. А участники, которые пройдут игру до конца, получат шанс выиграть 1 миллион рублей. Кроме того, игроки смогут воспользоваться предложениями от партнёров и активировать полученные призы-офферы при покупке товаров с использованием карты лояльности.

Гид потребителя

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