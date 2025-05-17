Сельчанка из Самарской области сушила в бане коноплю

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор 45-летней безработной местной жительнице, которую обвиняли в приобретении и хранении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в бане у женщины нашли высушенную коноплю. Общий вес наркотика в ней составил более 34 г. Обвиняемая собирала дикорастущую коноплю и сушила ее в бане для личного употребления.

Суд назначил сельчанке штрафа 15 тыс. рублей.