Сельчанка из Самарской области сушила в бане коноплю

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор 45-летней безработной местной жительнице, которую обвиняли в приобретении и хранении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в бане у женщины нашли высушенную коноплю. Общий вес наркотика в ней составил более 34 г. Обвиняемая собирала дикорастущую коноплю и сушила ее в бане для личного употребления.
Суд назначил сельчанке штрафа 15 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы