Суды и крупные заводы: что связывает задержанного олигарха Мошковича с Самарой

В среду, 26 марта, стало известно, о задержании основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича. По данным СМИ, ему и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Портал "Волга Ньюс" объясняет, почему за тем, как разрешится эта ситуация, пристально следят и в Самарской области.
Долги самарские
По одной из версий, задержание связано с обстоятельствами банкротства саратовского холдинга "Солнечные продукты" ("СолПро"). Среди потерявших крупные суммы тогда оказались и самарские компании. А группа "СИНКО" добивалась возбуждения уголовного дела по обстоятельствам банкротства.
Напомним, сделка по "Солнечным продуктам" была проведена через покупку "Русагро" прав требования к холдингу по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд рублей. Сумма составляет около 80% всех внешних долгов. После этого последовало банкротство компаний, входящих в "Солнечные продукты".
"Русагро" выкупило с торгов активы "Солнечных продуктов" и получило с продажи деньги как залоговый кредитор. Независимые же кредиторы остались не у дел.
В числе пострадавших оказались и самарские сельхозпроизводители из групп компаний "СИНКО" и "Василина", которые поставляли семена подсолнечника компании "Волжский терминал", входившей в "СолПро".
"Волжский терминал", находящийся в Балаковском районе, специализируется на переработке маслосемян подсолнечника. Долги предприятие начало копить параллельно с поглощением его "Русагро". Задолженность перед "СИНКО" оценивалась в 240 млн руб., перед "Василиной" - в 440 млн рублей.
Структуры "СИНКО" обращались по этой ситуации к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в прокуратуру Саратовской области и полицию. Однако полицейскими выносились отказы в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".
В арбитражном суде дело о банкротстве "Волжского терминала" разбирается более пяти лет. "СИНКО" в числе прочего пытается привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих предприятие. В рамках этого дела структура "СИНКО" - "СИНКО Трейд" - требовала арестовать имущество Максима Басова, Вадима Мошковича, а также самой организации на сумму почти 21,9 млрд рублей. Такая цифра получилась из разности между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного при банкротстве имущества. Арест был наложен, но отменен через три дня.
Версию о том, что задержание Мошковича связано с поглощением "СолПро", подтверждают источники саратовского издания ИА "Взгляд-инфо". Оно пишет, что потерпевшим по делу проходит бывший владелец холдинга "Солнечные продукты" Владислав Буров.
Со ссылкой на источники в силовых ведомствах издание пишет, что, по версии следствия, Мошкович и Басов в 2018–2021 гг. путем махинаций завладели акциями и ликвидными активами "СолПро", зарегистрированными на кипрский офшор.
"Тем самым, как полагают в МВД, они приобрели контроль над высокомаржинальными компаниями холдинга "Солнечные продукты", включая "Элеваторхолдинг", "Московский жировой комбинат" (сейчас застроен многоэтажными домами), "Новосибирский жиркомбинат", "Волжский терминал" в Балакове, "Аткарский маслоэкстракционный завод", жиркомбинат в Саратове. Корпоративный спор между Мошковичем и Буровым, который, наряду с другими акционерами, в прошлом приватизировал саратовские предприятия пищевой промышленности (от жиркомбината до кондитерской фабрики), продолжается несколько лет, в том числе в арбитражных судах. "Русагро" являлось кредитором Бурова, а последний настаивал на том, что сделки о продаже им проблемных активов структурам Мошковича имели токсичный привкус и непрозрачный оттенок", — отметил источник "Взгляд-инфо".
"Алев" и Кошки
По схожей схеме Русагро стало владельцем Кошкинского маслосырзавода, находящегося в с. Кошки Самарской области.
Завод входил в группу компаний "Алев". В феврале 2019 г. МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев" были признаны банкротами. Инициаторами банкротства были сами компании. Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием крупной задолженности (около 3,4 млрд руб.), АО "Алев" — долгом в 3,26 млрд рублей.
Крупнейшим кредитором МСЗ "Кошкинский" выступали "Молочные продукты "Русагро". Сумма долга составляла 910,5 млн рублей. Также среди крупных кредиторов были АО "ЮниКредит Банк" с требованиями в размере около 750 млн руб., АО "Россельхозбанк" (537,25 млн), АО "Банк ДОМ.РФ" (296,58 млн).
В октябре 2020 г. заводские мощности, здания и земельный участок АО "Маслосырзавод "Кошкинский" были проданы с торгов в рамках его банкротства за 115,5 млн рублей. Покупателем стало ООО "Молочные продукты "Русагро", зарегистрированное в Кошках. По итогам 2023 г. выручка компании составила 5,3 млрд руб., убыток - 340 млн.
При этом промежуточным собственником "Алева" перед началом банкротства выступал предприниматель Леонид Ионкис, который заявлял о намерении урегулировать вопрос с кредиторами и продать активы "нормальному инвестору". Однако в переговорах с поставщиками уже на начальном этапе участвовал генеральный директор ООО "Молочные продукты "Русагро" Станислав Шаламков.
"Самараагропромпереработка"
Еще один самарский актив группы "Русагро" в Самарской области - Безенчукский маслоэкстракционный завод. Юрлицом предприятия является АО "Самараагропромпереработка". Кстати, именно оно получило во владение и пользование площадку "Волжского терминала".
Безенчукский МЭЗ перешел к "Русагро" также через банкротство и торги. Строившийся завод являлся основным активом входившей в группу "Аликор" компании "Самара Агро Прод". В декабре 2009 г. из-за долгов в 2 млрд руб. на предприятии было введено банкротство, в рамках которого МЭЗ был выставлен на торги. Продажа проходила с 4 по 11 октября, цена снизилась с 987 млн до 49,4 млн руб. в последний день торгов. В итоге владельцем завода стала структура ГК "Русагро".
Тогда по обстоятельствам банкротства возбуждалось уголовное дело, окончившееся ничем.
Завод заработал в 2011 году. Впоследствии он модернизировался. Предприятие может перерабатывать до 1,3 млн тонн сырья в сутки. По итогам 2023 г. "Самараагропромпереработка" показала выручку в 17,3 млрд руб. и чистую прибыль в 1 млрд.
Также в Самарской области у "Русагро" есть ряд менее крупных активов: ООО "Борский элеватор", АО "Большеглушицкое ХПП", АО "Пестрарвское ХПП" и АО "Самарский жиркомбинат" на ул. Мальцева в Самаре.
Несбывшиеся проекты
У "Русагро" были планы по реализации в Самарской области других крупных проектов. Так, в 2012 г. сообщалось, что группа может вложить около $1 млрд в свиноводческие комплексы. О планах рассказывал тогдашний губернатор Николай Меркушкин.
По его словам, на его встрече с Вадимом Мошковичем была достигнута договоренность о том, что на условиях государственно-частного партнерства "Русагро" построит восемь свинокомплексов, каждый мощностью более 100 тыс. голов, а также будут созданы перерабатывающие сельскохозяйственные предприятия.
Также сообщалось, что "Русагро" сосредоточится на возделывании нетрадиционных сельскохозяйственных культур, в первую очередь сои.
В 2018 г. уже при губернаторе Дмитрии Азарове сообщалось о том, что "Русагро" рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми молочных ферм на 5 тыс. голов дойного стада каждая.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами