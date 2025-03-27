Суды и крупные заводы: что связывает задержанного олигарха Мошковича с Самарой

В среду, 26 марта, стало известно, о задержании основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича. По данным СМИ, ему и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Портал "Волга Ньюс" объясняет, почему за тем, как разрешится эта ситуация, пристально следят и в Самарской области.

Долги самарские

По одной из версий, задержание связано с обстоятельствами банкротства саратовского холдинга "Солнечные продукты" ("СолПро"). Среди потерявших крупные суммы тогда оказались и самарские компании. А группа "СИНКО" добивалась возбуждения уголовного дела по обстоятельствам банкротства.

Напомним, сделка по "Солнечным продуктам" была проведена через покупку "Русагро" прав требования к холдингу по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд рублей. Сумма составляет около 80% всех внешних долгов. После этого последовало банкротство компаний, входящих в "Солнечные продукты".

"Русагро" выкупило с торгов активы "Солнечных продуктов" и получило с продажи деньги как залоговый кредитор. Независимые же кредиторы остались не у дел.

В числе пострадавших оказались и самарские сельхозпроизводители из групп компаний "СИНКО" и "Василина", которые поставляли семена подсолнечника компании "Волжский терминал", входившей в "СолПро".

"Волжский терминал", находящийся в Балаковском районе, специализируется на переработке маслосемян подсолнечника. Долги предприятие начало копить параллельно с поглощением его "Русагро". Задолженность перед "СИНКО" оценивалась в 240 млн руб., перед "Василиной" - в 440 млн рублей.

Структуры "СИНКО" обращались по этой ситуации к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в прокуратуру Саратовской области и полицию. Однако полицейскими выносились отказы в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".

В арбитражном суде дело о банкротстве "Волжского терминала" разбирается более пяти лет. "СИНКО" в числе прочего пытается привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих предприятие. В рамках этого дела структура "СИНКО" - "СИНКО Трейд" - требовала арестовать имущество Максима Басова, Вадима Мошковича, а также самой организации на сумму почти 21,9 млрд рублей. Такая цифра получилась из разности между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного при банкротстве имущества. Арест был наложен, но отменен через три дня.

Версию о том, что задержание Мошковича связано с поглощением "СолПро", подтверждают источники саратовского издания ИА "Взгляд-инфо". Оно пишет, что потерпевшим по делу проходит бывший владелец холдинга "Солнечные продукты" Владислав Буров.

Со ссылкой на источники в силовых ведомствах издание пишет, что, по версии следствия, Мошкович и Басов в 2018–2021 гг. путем махинаций завладели акциями и ликвидными активами "СолПро", зарегистрированными на кипрский офшор.

Группа СИНКО не смогла оспорить выплату конкурсному управляющему "Волжского терминала" 518 млн рублей Арбитражный суд Поволжского округа 2 августа оставил в силе решение Саратовского арбитража, признавшего право конкурсного управляющего ООО "Волжский терминал" Ивана Быкова на получение вознаграждения в 518 млн рублей.

"Тем самым, как полагают в МВД, они приобрели контроль над высокомаржинальными компаниями холдинга "Солнечные продукты", включая "Элеваторхолдинг", "Московский жировой комбинат" (сейчас застроен многоэтажными домами), "Новосибирский жиркомбинат", "Волжский терминал" в Балакове, "Аткарский маслоэкстракционный завод", жиркомбинат в Саратове. Корпоративный спор между Мошковичем и Буровым, который, наряду с другими акционерами, в прошлом приватизировал саратовские предприятия пищевой промышленности (от жиркомбината до кондитерской фабрики), продолжается несколько лет, в том числе в арбитражных судах. "Русагро" являлось кредитором Бурова, а последний настаивал на том, что сделки о продаже им проблемных активов структурам Мошковича имели токсичный привкус и непрозрачный оттенок", — отметил источник "Взгляд-инфо".

"Алев" и Кошки

По схожей схеме Русагро стало владельцем Кошкинского маслосырзавода, находящегося в с. Кошки Самарской области.

Завод входил в группу компаний "Алев". В феврале 2019 г. МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев" были признаны банкротами. Инициаторами банкротства были сами компании. Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием крупной задолженности (около 3,4 млрд руб.), АО "Алев" — долгом в 3,26 млрд рублей.

Крупнейшим кредитором МСЗ "Кошкинский" выступали "Молочные продукты "Русагро". Сумма долга составляла 910,5 млн рублей. Также среди крупных кредиторов были АО "ЮниКредит Банк" с требованиями в размере около 750 млн руб., АО "Россельхозбанк" (537,25 млн), АО "Банк ДОМ.РФ" (296,58 млн).

В октябре 2020 г. заводские мощности, здания и земельный участок АО "Маслосырзавод "Кошкинский" были проданы с торгов в рамках его банкротства за 115,5 млн рублей. Покупателем стало ООО "Молочные продукты "Русагро", зарегистрированное в Кошках. По итогам 2023 г. выручка компании составила 5,3 млрд руб., убыток - 340 млн.

"Русагро" купило маслосырзавод "Кошкинский" Заводские мощности, здания и земельный участок АО "Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" были проданы с торгов в рамках его банкротства за 115,5 млн рублей. Покупателем стало ООО "Молочные продукты "Русагро" (подконтрольно на 89,68% ООО ГК "Русагро"). Договор купли-продажи заключен 28 сентября, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

При этом промежуточным собственником "Алева" перед началом банкротства выступал предприниматель Леонид Ионкис, который заявлял о намерении урегулировать вопрос с кредиторами и продать активы "нормальному инвестору". Однако в переговорах с поставщиками уже на начальном этапе участвовал генеральный директор ООО "Молочные продукты "Русагро" Станислав Шаламков.

"Самараагропромпереработка"

Еще один самарский актив группы "Русагро" в Самарской области - Безенчукский маслоэкстракционный завод. Юрлицом предприятия является АО "Самараагропромпереработка". Кстати, именно оно получило во владение и пользование площадку "Волжского терминала".

Безенчукский МЭЗ перешел к "Русагро" также через банкротство и торги. Строившийся завод являлся основным активом входившей в группу "Аликор" компании "Самара Агро Прод". В декабре 2009 г. из-за долгов в 2 млрд руб. на предприятии было введено банкротство, в рамках которого МЭЗ был выставлен на торги. Продажа проходила с 4 по 11 октября, цена снизилась с 987 млн до 49,4 млн руб. в последний день торгов. В итоге владельцем завода стала структура ГК "Русагро".

Тогда по обстоятельствам банкротства возбуждалось уголовное дело, окончившееся ничем.

Завод заработал в 2011 году. Впоследствии он модернизировался. Предприятие может перерабатывать до 1,3 млн тонн сырья в сутки. По итогам 2023 г. "Самараагропромпереработка" показала выручку в 17,3 млрд руб. и чистую прибыль в 1 млрд.

Также в Самарской области у "Русагро" есть ряд менее крупных активов: ООО "Борский элеватор", АО "Большеглушицкое ХПП", АО "Пестрарвское ХПП" и АО "Самарский жиркомбинат" на ул. Мальцева в Самаре.

Несбывшиеся проекты

У "Русагро" были планы по реализации в Самарской области других крупных проектов. Так, в 2012 г. сообщалось, что группа может вложить около $1 млрд в свиноводческие комплексы. О планах рассказывал тогдашний губернатор Николай Меркушкин.

По его словам, на его встрече с Вадимом Мошковичем была достигнута договоренность о том, что на условиях государственно-частного партнерства "Русагро" построит восемь свинокомплексов, каждый мощностью более 100 тыс. голов, а также будут созданы перерабатывающие сельскохозяйственные предприятия.

Также сообщалось, что "Русагро" сосредоточится на возделывании нетрадиционных сельскохозяйственных культур, в первую очередь сои.

В 2018 г. уже при губернаторе Дмитрии Азарове сообщалось о том, что "Русагро" рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми молочных ферм на 5 тыс. голов дойного стада каждая.