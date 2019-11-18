СИНКО добивается уголовного дела по банкротству "Волжского терминала"

Второе крупное поглощение ГК "Русагро" в Поволжье выливается в скандал с многомиллионными долгами и подачей заявлений в полицию. Как стало известно "Волга Ньюс" самарская ГК "СИНКО" добивается возбуждения уголовного дела по ситуации с банкротством саратовского ООО "Волжский терминал", входящего в холдинг "Солнечные продукты", проданный группе "Русагро".
С заявлением о возбуждении дела по статьям "Мошенничество" и "Преднамеренное банкротство" в отдел полиции № 2 по Самаре (Промышленный район) еще в июне обратилась одна из компаний самарской группы — ООО "СИНКО Трейд".
Процессуальное решение по заявлению до сих пор не принято, рассказали в ГК. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что сейчас "проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения".
Ранее уголовным делом обернулось банкротство ульяновско-самарской ГК "Алев", также вошедшей в орбиту интересов "Русагро". Дело было возбуждено в апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" в УМВД по Ульяновской области ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Банк обвинил АО "Алев" в том, что кредитные средства в 169 млн руб. ушли на цели, не предусмотренные соглашением.
Напомним, сделка по "Солнечным продуктам" была проведена через покупку "Русагро" прав требования к холдингу по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд рублей. Сумма составляет около 80% всех внешних долгов. После этого последовало банкротство компаний, входящих в "Солнечные продукты", в том числе и "Волжского терминала" — компания была признана несостоятельной 29 июля этого года по иску "Русагро".
Терминал, находящийся в Балаковском районе, специализируется на переработке маслосемян подсолнечника. Параллельно с поглощением предприятия "Русагро", оно начало копить долги.
В начале октября контрагентам "Солнечных продуктов было разослано письмо за подписью совладельца холдинга Владислава Бурова. В нем он сообщал о сделке с "Русагро", поясняя, что останется совладельцем бизнеса и обещая, что все обязательства холдинга перед клиентами и поставщиками будут выполнены в полном объеме.
Крупными поставщиками выступали в том числе самарские сельхозпроизводители из групп компаний "СИНКО" и "Василина". Долги "Волжского терминала" перед первой оцениваются в без малого 239,4 млн руб., перед второй — в 438 млн рублей.
Однако поскольку "Русагро" намерено войти в реестр требований кредиторов с 32,8 млрд руб., скорее всего остальным кредиторам не удастся вернуть долги. Активы терминала оцениваются в 4,3 млрд рублей.
По данным Волга Ньюс, ранее одна из компаний ГК "СИНКО" — ООО "РосТок", которой "Волжский терминал" задолжал 3,4 млн руб. — обращалась по этой ситуации к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
Письмо было передано в прокуратуру Саратовской области, а оттуда транзитом через ГУ МВД по региону в полицию Саратова. Здесь был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".
"Из текстов постановлений об отказе возбуждения уголовного дела следует, что правоохранительные органы подошли к рассмотрению материалов проверки абсолютно формально, без выяснения и анализа всех обстоятельств дела, сбора доказательной базы", - говорит собеседник в ГК "СИНКО".
Также в группе рассказали о письме от зампреда правительства Саратовской области Алексея Стрельникова, полученном в декабре 2018 года. В нем пояснялось, что в связи с финансовым положением и реорганизацией холдинга "Солнечные продукты" не имело возможности полностью выплатить сумму за поставленные маслосемена, а также была выражена уверенность в погашении задолженности до конца 2018 года.
Напомним, ранее самарской группе удалось блокировать продажу дебиторки "Волжского терминала" на 2,9 млрд рублей. Сейчас она оспаривает выплаты по кредитам в адрес "Русагро" на 518 млн рублей.