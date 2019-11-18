СИНКО добивается уголовного дела по банкротству "Волжского терминала"

Второе крупное поглощение ГК "Русагро" в Поволжье выливается в скандал с многомиллионными долгами и подачей заявлений в полицию. Как стало известно "Волга Ньюс" самарская ГК "СИНКО" добивается возбуждения уголовного дела по ситуации с банкротством саратовского ООО "Волжский терминал", входящего в холдинг "Солнечные продукты", проданный группе "Русагро".

С заявлением о возбуждении дела по статьям "Мошенничество" и "Преднамеренное банкротство" в отдел полиции № 2 по Самаре (Промышленный район) еще в июне обратилась одна из компаний самарской группы — ООО "СИНКО Трейд".

Процессуальное решение по заявлению до сих пор не принято, рассказали в ГК. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что сейчас "проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения".

Ранее уголовным делом обернулось банкротство ульяновско-самарской ГК "Алев", также вошедшей в орбиту интересов "Русагро". Дело было возбуждено в апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" в УМВД по Ульяновской области ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Банк обвинил АО "Алев" в том, что кредитные средства в 169 млн руб. ушли на цели, не предусмотренные соглашением.

Напомним, сделка по "Солнечным продуктам" была проведена через покупку "Русагро" прав требования к холдингу по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд рублей. Сумма составляет около 80% всех внешних долгов. После этого последовало банкротство компаний, входящих в "Солнечные продукты", в том числе и "Волжского терминала" — компания была признана несостоятельной 29 июля этого года по иску "Русагро".

СИНКО блокировала продажу дебиторки "Волжского терминала" ООО "СП "Романовка" из Кошкинского района Самарской области блокировало продажу дебиторской задолженности саратовского ООО "Волжский терминал" на 2,9 млрд рублей. 28 октября Арбитражный суд Самарской области принял обеспечительные меры по иску "Романовки", входящей в холдинг "Зерно Жизни" группы компаний "Синко".

Терминал, находящийся в Балаковском районе, специализируется на переработке маслосемян подсолнечника. Параллельно с поглощением предприятия "Русагро", оно начало копить долги.

В начале октября контрагентам "Солнечных продуктов было разослано письмо за подписью совладельца холдинга Владислава Бурова. В нем он сообщал о сделке с "Русагро", поясняя, что останется совладельцем бизнеса и обещая, что все обязательства холдинга перед клиентами и поставщиками будут выполнены в полном объеме.

Крупными поставщиками выступали в том числе самарские сельхозпроизводители из групп компаний "СИНКО" и "Василина". Долги "Волжского терминала" перед первой оцениваются в без малого 239,4 млн руб., перед второй — в 438 млн рублей.

Однако поскольку "Русагро" намерено войти в реестр требований кредиторов с 32,8 млрд руб., скорее всего остальным кредиторам не удастся вернуть долги. Активы терминала оцениваются в 4,3 млрд рублей.

По данным Волга Ньюс, ранее одна из компаний ГК "СИНКО" — ООО "РосТок", которой "Волжский терминал" задолжал 3,4 млн руб. — обращалась по этой ситуации к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Письмо было передано в прокуратуру Саратовской области, а оттуда транзитом через ГУ МВД по региону в полицию Саратова. Здесь был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".

"Из текстов постановлений об отказе возбуждения уголовного дела следует, что правоохранительные органы подошли к рассмотрению материалов проверки абсолютно формально, без выяснения и анализа всех обстоятельств дела, сбора доказательной базы", - говорит собеседник в ГК "СИНКО".

Также в группе рассказали о письме от зампреда правительства Саратовской области Алексея Стрельникова, полученном в декабре 2018 года. В нем пояснялось, что в связи с финансовым положением и реорганизацией холдинга "Солнечные продукты" не имело возможности полностью выплатить сумму за поставленные маслосемена, а также была выражена уверенность в погашении задолженности до конца 2018 года.

Напомним, ранее самарской группе удалось блокировать продажу дебиторки "Волжского терминала" на 2,9 млрд рублей. Сейчас она оспаривает выплаты по кредитам в адрес "Русагро" на 518 млн рублей.