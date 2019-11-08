СИНКО блокировала продажу дебиторки "Волжского терминала"

ООО "СП "Романовка" из Кошкинского района Самарской области блокировало продажу дебиторской задолженности саратовского ООО "Волжский терминал" на 2,9 млрд рублей. 28 октября Арбитражный суд Самарской области принял обеспечительные меры по иску "Романовки", входящей в холдинг "Зерно Жизни" группы компаний "Синко".

Напомним, "Волжский терминал" находится в Балаковском районе. Компания входит в группу "Солнечные продукты" Владислава Бурова и включает в себя маслоэкстракционный завод, речной терминал и крупнейший в Поволжье элеватор.

В прошлом году бизнес "Солнечных продуктов" был продан группе "Русагро" Вадима Мошковича. Сделка была проведена через покупку прав требования к "Солнечным продуктам" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. — 80% всех внешних долгов. После этого последовало банкротство компаний, входящих в "Солнечные продукты", в том числе и "Волжского терминала" — компания была признана несостоятельной 29 июля этого года по иску "Русагро".

Вероятная цель банкротств — недопущение третьих лиц в сделку по поглощению и очищение активов. Однако такая схема фактически лишает поставщиков сырья денег за товар, уже отправленный на переработку предприятиям "Солнечных продуктов".

Среди "кинутых" контрагентов "Волжского терминала" оказались и предприятия "Зерна Жизни". Ранее директор агрохолдинга Андрей Зорин оценивал потери самарских сельхозпроизводителей в сумму около 500 млн рублей. Он указывал, что поведение собственников и руководителей "Солнечных продуктов" и "Русагро" "выглядит как минимум сомнительным" и заявлял, что в ситуацию должно вмешаться государство "в лице соответствующих органов".

29 июля 2019 г. в "Волжском терминале" было введено конкурсное производство, а конкурсным управляющим утвержден Иван Басков из "Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих" (Ростов-на-Дону). После инвентаризации стоимость активов компании уменьшилась с 6,8 млрд руб. до 4,3 млрд рублей.

Сейчас формируется реестр кредиторов, включения в который своих требований добились и компании группы "СИНКО". Так, судом признан долг в 196,3 млн руб. перед "СИНКО Трейд", отдельные иски на несколько миллионов подали ООО "Отава", ООО "Борма", ООО "Степное" и другие компании, входящие в самарскую ГК.

С требованиями на 438 млн руб. хочет войти в реестр компания еще одного крупного самарского сельхозпроизводителя — ООО "Злак", входящее в агрохолдинг "Василина" Виктора Димитриева.

Однако уже 19 августа комитет кредиторов, прошедший в московском офисе "Русагро" (как минимум два из трех его членов — Сергей Колтунов и Андрей Воронцов — судя по открытым источникам, являются сотрудниками этой ГК), принял решение о продаже дебиторской задолженности "Волжского терминала" на 2,9 млрд рублей. Общая сумма дебиторки при этом оценивается в 3,2 млрд рублей.

Основными должниками терминала выступают другие компании "Солнечных продуктов", которых также банкротит "Русагро". Так, самый большой долг приходится на саратовское ООО "Проект" (1,47 млрд руб.), которое с февраля было признано банкротом по иску "Солнечных продуктов". Еще 646 млн руб. долгов приходится на саратовское ООО "Янтарное", которое банкротится по инициативе "Русагро", в залоге у которого к тому же находится 100-процентная доля в компании.

Торги по продаже дебиторской задолженности "Волжского терминала" были назначены на 28 октября, но не состоялись из-за отсутствия заявок. В тот же день были назначены повторные торги с понижением цены лота до 2,6 млрд рублей. А еще через день конкурсный управляющий на основании решения суда опубликовал решение об их отмене.

Дело в том, что арбитраж удовлетворил ходатайство СП "Романовка", которому "Волжский терминал" задолжал немногим более 2 млн руб., о наложении обеспечительных мер, в виде запрета на проведение торгов по продаже дебиторки. Сельхозпредприятие указало, что конкурсным управляющим "не были представлены доказательства реальной и объективной невозможности для взыскания задолженности с дебиторов", а реализация имущества должника на утвержденных комитетом кредиторов условиях "не приведет к достижению целей конкурсного производства, направленных на получение максимального удовлетворения требований кредиторов", поскольку в итоге оно будет продано по искусственно сниженной до предела цене.

Суд согласился с данной позицией и обязал конкурсного управляющего приостановить проведение торгов до вступления в законную силу решения по заявлению "Романовки" о признании недействительным решения комитета кредиторов, которое было подано параллельно с требованием об обеспечительных мерах.

Отметим, что по состоянию на 8 ноября кредиторами подано заявок о включении в реестр на сумму около 33,5 млрд руб., из которых 32,8 млрд приходится на "Русагро".