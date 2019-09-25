Андрей Зорин: "Государство должно вмешаться в ситуацию с банкротством "Солнечных продуктов"

Государство должно вмешаться в ситуацию с банкротством группы компаний "Солнечные продукты", заявил директор агрохолдинга "Зерно Жизни", входящего в ГК "СИНКО", Андрей Зорин.

"В прошлом году несколько сельхозпроизводителей поставили на перерабатывающее предприятие этой группы, ООО "Волжский терминал", маслосемена подсолнечника, за которые последнее не расплатилось. В то же время произошло поглощение предприятий, входящих в ГК "СолПро", группой компаний "Русагро" (ГК "Русагро"). Казалось бы, нормальный процесс укрупнения на рынке. Однако по согласованию между собственниками этих групп процесс поглощения проведен через процедуру банкротства. Таким образом, добросовестные поставщики сырья на сумму около 500 млн рублей, по сути, лишились возможности получить свои деньги", — заявил Андрей Зорин в интервью agrovesti.net.

По его словам, учитывая, что "Русагро" уже год интенсивно использует активы не только "Волжского терминала", но и всей группы "Солнечные продукты", извлекая прибыль, "поведение собственников и руководителей указанных групп выглядит как минимум сомнительными".

"Думаю, что в этом случае государство в лице соответствующих органов должно вмешаться не только для защиты сельхозпроизводителей, но и для проверки правомерности преимущественного удовлетворения своих интересов одним кредитором в ущерб другим кредиторам, в данном случае поставщикам сырья", — считает директор "Зерна Жизни".