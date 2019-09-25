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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Андрей Зорин: "Государство должно вмешаться в ситуацию с банкротством "Солнечных продуктов"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государство должно вмешаться в ситуацию с банкротством группы компаний "Солнечные продукты", заявил директор агрохолдинга "Зерно Жизни", входящего в ГК "СИНКО", Андрей Зорин.

Андрей Зорин, директор агрохолдинга "Зерно Жизни", ГК "СИНКО" Андрей Зорин, директор агрохолдинга "Зерно Жизни", ГК "СИНКО"
Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

"В прошлом году несколько сельхозпроизводителей поставили на перерабатывающее предприятие этой группы, ООО "Волжский терминал", маслосемена подсолнечника, за которые последнее не расплатилось. В то же время произошло поглощение предприятий, входящих в ГК "СолПро", группой компаний "Русагро" (ГК "Русагро"). Казалось бы, нормальный процесс укрупнения на рынке. Однако по согласованию между собственниками этих групп процесс поглощения проведен через процедуру банкротства. Таким образом, добросовестные поставщики сырья на сумму около 500 млн рублей, по сути, лишились возможности получить свои деньги", — заявил Андрей Зорин в интервью agrovesti.net.

По его словам, учитывая, что "Русагро" уже год интенсивно использует активы не только "Волжского терминала", но и всей группы "Солнечные продукты", извлекая прибыль, "поведение собственников и руководителей указанных групп выглядит как минимум сомнительными".

"Думаю, что в этом случае государство в лице соответствующих органов должно вмешаться не только для защиты сельхозпроизводителей, но и для проверки правомерности преимущественного удовлетворения своих интересов одним кредитором в ущерб другим кредиторам, в данном случае поставщикам сырья", — считает директор "Зерна Жизни".

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