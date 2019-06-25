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СИНКО добивается выплаты многомиллионных долгов от "Волжского терминала"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская ГК "СИНКО" пытается избежать потери сотен миллионов рублей из-за банкротства ООО "Волжский терминал", расположенного в Балаковском районе Саратовской области. В апреле Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил иск ООО "СИНКО Трейд", поставлявшего "Волжскому терминалу" семена подсолнечника. Самарской компании присудили 152,6 млн рублей.

"Мы подали в суд исковое заявление, его приняли, но рассматривали очень долго, аж пять месяцев, будто бы специально затягивая процесс, — рассказывает директор "СИНКОТрейд" Вартан Мнацаканян. — Тем не менее в итоге суд признал нашу правоту и обязал "Волжский терминал" выплатить долг. Однако это ничего не изменило, своих денег назад мы до сих пор не получили".

Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.

Подобные решения судов на общую сумму около 88 млн руб. вынесены в пользу ряда других компаний, входящих в "СИНКО" — ООО "РосТок", ООО "Борма", ООО СХП "Кармала", ООО СХП "Залесье" и др.

Запущенный в 2014 г. "Волжский терминал" включает в себя маслоэкстракционный завод, речной терминал и элеваторные мощности. ООО входит в группу "Солнечные продукты" Владислава Бурова.

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о продаже бизнеса "Солнечных продуктов" группе "Русагро" Вадима Мошковича. В ноябре последняя заявила о приобретении прав требования к "Солнечным продуктам" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. — 80% всех внешних долгов.

С осени 2018 г. "Волжский терминал" также начал накапливать долги перед сельхозпроизводителями-поставщиками сырья.

24 июня стало известно, что ЗАО "Самараагропромпереработка" из группы компаний "Русагро" направило в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о получении во владение и пользование 100% основных производственных средств "Волжского терминала" и "Элеваторхолдинга", также входящего в "Солнечные продукты".

Сейчас компании "Солнечных продуктов" массово банкротятся. В процессе ликвидации находится и "Волжский терминал". Вероятная цель банкротств — недопущение третьих лиц в сделку по поглощению и очищение активов. Однако такая схема фактически лишает поставщиков сырья денег за товар, уже отправленный на переработку предприятиям "Солнечных продуктов".

"Алев" сменил собственника и готовится к банкротству "Алев" сменил собственника и готовится к банкротству
Один из крупнейших в ПФО производителей молочной продукции - группа компаний "Алев" - по данным Волга Ньюс, сменил собственника и готовится к процедуре банкротства. Задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой, по словам ее нового владельца, превышает 3,5 млрд рублей.

Напомним, по похожей схеме происходило поглощение "Русагро", активов производителя молочных продуктов — ГК "Алев". 

По мнению Вартана Мнацаканяна, обязательства оплатить долги сельхозпроизводителям должен взять на себя новый владелец актива — холдинг "Русагро". "Когда СССР развалился, и Россия стала его правопреемником, она не отказалась от обязательств по выплате внешнего долга. Схожая ситуация и здесь: терминал уже функционирует под флагом структуры Вадима Мошковича, так почему бы ей на себя эти обязательства и не взять? Тем более что для такого крупного игрока весь этот долг перед аграриями — несколько сотен миллионов рублей — не такая уж и большая сумма", — считает директор.

Благодаря поглощению "Солнечных продуктов" выручка масложирового сегмента Русагро в первом квартале этого года выросла на астрономические 278%, писал РБК.

Аграрии подготовили и направили коллективное письмо на имя председателя правительства Дмитрия Медведева, а также зампреда Алексея Гордеева с просьбой вмешаться, чтобы "не допустить противозаконного перераспределения имеющихся ликвидных активов должника исключительно в пользу одного кредитора — ГК "Русагро". Однако сами они в положительный исход верят слабо.

"Это чрезвычайно чувствительный удар по нашему бизнесу. Можно сказать, ниже пояса. Мы, конечно, продолжаем работать, но лишь потому, что у нашей компании сильно диверсифицированный бизнес. Занимаемся не только торговлей, но и производством, и хранением, и переработкой, и даже медициной. А сообща, как известно, пережить невзгоды проще, — говорит Вартан Мнацаканян. — Для небольших же компаний даже несколько миллионов рублей, которые им не выплатили, могут оказаться критичными. Да и мы, конечно, не докупим техники, например, меньше инвестируем в развитие сельхозпроизводства".

Мнацаканян считает, что "крупным, уважаемым холдингам" просто не к лицу такое поведение. Это большой удар по репутации этих компаний: "Разве оно того стоит? Все же репутация в бизнесе, пожалуй, важнее всего".

В связи с ситуацией с "Волжским терминалом" предприятия группы "СИНКО" стали поставлять свою продукцию только после 100% предоплаты.

"В прошлом году налоговая призывала нас работать не с мелкими фирмами-перекупщиками, а напрямую с крупными переработчиками, мы так и сделали, и вот, что случилось. За 20 лет работы нашего хозяйства с нами такое случилось впервые. Конечно, доверие теперь сильно подорвано", — говорит директор хозяйства "РосТок" из Саратовской области Иван Брысков.

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