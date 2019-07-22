Банкротящийся "Алев" попал в уголовное дело

Банкротство группы компаний "Алев", контролировавшей площадки по производству молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях, может перейти в уголовную плоскость. Как стало известно корреспонденту "Волга Ньюс", еще в апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Официально в кредитной организации ситуацию не комментируют, но, по словам источника в банке, дело возбуждено в УМВД по Ульяновской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Претензии "Альфа-Банка" к АО "Алев", зарегистрированному в c. Кошки, связаны с тем, что заемщик направил кредитные средства в 169 млн руб. на цели, не предусмотренные соглашением.
"Деньги были переведены на расчетные счета организаций, предположительно имеющих признаки номинальности и фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность", — говорит собеседник.
До подачи заявления в полицию банк еще в августе прошлого года обращался в "Алев" с требованием о досрочном погашении кредита.
А в ноябре Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск "Альфа-Банка" о солидарном взыскании этих средств с АО "Алев", и выступавших поручителями его владельцев Александра Ивлева и Камиля Заппарова, а также ООО ТД "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и АО "Маслосырзавод "Кошкинский".
Напомним, по данным источников портала "Волга Ньюс", в прошлом году произошла смена собственников ГК "Алев". Бизнесмен Леонид Ионкис на встрече с поставщиками группы, прошедшей 4 сентября, заявлял, что выгодно купил ее с целью перепродать.
"Я лично очень надеюсь, что мы через 8-10 месяцев договоримся с банками о том, на каких условиях я выкупаю и с какой рассрочкой обязательств перед ними. И я продам это нормальному инвестору. Вот здесь мой доход", — говорил он.
При этом обсуждалось предстоящее банкротство "Алева", а на встрече присутствовал представитель ГК "Русагро", продукцию для которого сейчас по давальческой схеме производит Кошкинский маслосырзавод. В "Русагро" подтверждали планы по приобретению части мощностей "Алева".
Примечательно, что "Альфа-Банк" оспаривает договоры купли-продажи от 21 августа 2018 г., по которым 6 491 699 акций АО "Алев" перешли от Ивлева и Заппарова к некой Татьяне Иншаковой. Вероятно, она и выступает номинальной стороной сделки, о которой говорил Ионкис. Человек с совпадающими ФИО, по данным ИАС Seldon.Basis, выступает владелицей московского ООО "БизнесКонсалт". Предыдущая собственница этой компании Ульяна Шарова была руководителем ликвидационной комиссии ООО "Руспротеин", аффилированного ООО "ГК "Русагро".
МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев" были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства были сами компании. Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием задолженности около 3,4 млрд рублей.
Помимо обращения в полицию "Альфа-Банк" инициировал банкротство бывших владельцев "Алева" Александра Ивлева и Камиля Заппарова. В апреле оба бизнесмена были признаны несостоятельными. В отношении Ивлева начата процедура реализации имущества, а в отношении Заппарова введена процедура реструктуризации долгов.
Кроме того, "Альфа-Банк" добивается включения в реестры кредиторов МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев", а также Ивлева и Заппарова с суммой 171,2 млн руб. (кредит, о котором идет речь в уголовном деле, плюс проценты и неустойка).
Примечательно, что с куда большей суммой — 911 млн руб. — в эти же реестры пытается войти "дочка" ГК "Русагро" — ООО "Молочные продукты "Русагро", зарегистрированная в Кошках по одному адресу с АО "Алев" и АО МСЗ "Кошкинский". Согласно материалам судов, "Молочные продукты "Русагро" выкупили долги ГК "Алев" перед банком ВТБ.
Также крупные требования к указанным лицам предъявили Россельхозбанк (537 млн руб.), Юникредит банк (442 млн), банк "Дом.РФ" (305 млн) и "ВТБ Факторинг" (202 млн).
"Альфа-Банк" помимо этого пытается оспорить введение банкротства в ООО ТД "Алев". Так, 28 ноября 2018 г. банк обратился в самарский арбитраж с заявлением, в котором требовал от налоговиков признать недействительными сведения в ЕГРЮЛ о добровольной ликвидации ООО, а также соответствующее решение единственного участника общества. Суд отказал в признании таких требований, а 18 июля это решение оставила в силе апелляционная инстанция.
Банк при этом, указывая на положительную экономическую динамику общества, отраженную в финансовой отчетности, заявлял, что ответчик продолжает прежнюю производственную деятельность.
По мнению истца, у рентабельного хозяйствующего субъекта "Алев" нет реальных причин для ликвидации, а эта процедура начата намеренно в ущерб общественным, публичным и коммерческим интересам с единственной целью — уйти от исполнения имущественных обязательств.
Представитель же "Алева" заявил, что "проведение ликвидационных мероприятий было в первую очередь направлено на определение возможностей организации рассчитаться с кредиторами и завершить деятельность общества".