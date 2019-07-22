Банкротящийся "Алев" попал в уголовное дело

Банкротство группы компаний "Алев", контролировавшей площадки по производству молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях, может перейти в уголовную плоскость. Как стало известно корреспонденту "Волга Ньюс", еще в апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Официально в кредитной организации ситуацию не комментируют, но, по словам источника в банке, дело возбуждено в УМВД по Ульяновской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Претензии "Альфа-Банка" к АО "Алев", зарегистрированному в c. Кошки, связаны с тем, что заемщик направил кредитные средства в 169 млн руб. на цели, не предусмотренные соглашением.

"Деньги были переведены на расчетные счета организаций, предположительно имеющих признаки номинальности и фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность", — говорит собеседник.

До подачи заявления в полицию банк еще в августе прошлого года обращался в "Алев" с требованием о досрочном погашении кредита.

А в ноябре Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск "Альфа-Банка" о солидарном взыскании этих средств с АО "Алев", и выступавших поручителями его владельцев Александра Ивлева и Камиля Заппарова, а также ООО ТД "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и АО "Маслосырзавод "Кошкинский".

Напомним, по данным источников портала "Волга Ньюс", в прошлом году произошла смена собственников ГК "Алев". Бизнесмен Леонид Ионкис на встрече с поставщиками группы, прошедшей 4 сентября, заявлял, что выгодно купил ее с целью перепродать.

"Я лично очень надеюсь, что мы через 8-10 месяцев договоримся с банками о том, на каких условиях я выкупаю и с какой рассрочкой обязательств перед ними. И я продам это нормальному инвестору. Вот здесь мой доход", — говорил он.

При этом обсуждалось предстоящее банкротство "Алева", а на встрече присутствовал представитель ГК "Русагро", продукцию для которого сейчас по давальческой схеме производит Кошкинский маслосырзавод. В "Русагро" подтверждали планы по приобретению части мощностей "Алева".

Примечательно, что "Альфа-Банк" оспаривает договоры купли-продажи от 21 августа 2018 г., по которым 6 491 699 акций АО "Алев" перешли от Ивлева и Заппарова к некой Татьяне Иншаковой. Вероятно, она и выступает номинальной стороной сделки, о которой говорил Ионкис. Человек с совпадающими ФИО, по данным ИАС Seldon.Basis, выступает владелицей московского ООО "БизнесКонсалт". Предыдущая собственница этой компании Ульяна Шарова была руководителем ликвидационной комиссии ООО "Руспротеин", аффилированного ООО "ГК "Русагро".

Маслосырзавод "Кошкинский" и АО "Алев" признаны банкротами Три предприятия группы "Алев" - АО "Алев", АО Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" и ООО "Торговый дом "Алев" - признаны банкротами. Соответствующие решения принял Арбитражный суд Самарской области и ввел во всех трех компаниях конкурсное производство.

МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев" были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства были сами компании. Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием задолженности около 3,4 млрд рублей.

Помимо обращения в полицию "Альфа-Банк" инициировал банкротство бывших владельцев "Алева" Александра Ивлева и Камиля Заппарова. В апреле оба бизнесмена были признаны несостоятельными. В отношении Ивлева начата процедура реализации имущества, а в отношении Заппарова введена процедура реструктуризации долгов.

Кроме того, "Альфа-Банк" добивается включения в реестры кредиторов МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев", а также Ивлева и Заппарова с суммой 171,2 млн руб. (кредит, о котором идет речь в уголовном деле, плюс проценты и неустойка).

Примечательно, что с куда большей суммой — 911 млн руб. — в эти же реестры пытается войти "дочка" ГК "Русагро" — ООО "Молочные продукты "Русагро", зарегистрированная в Кошках по одному адресу с АО "Алев" и АО МСЗ "Кошкинский". Согласно материалам судов, "Молочные продукты "Русагро" выкупили долги ГК "Алев" перед банком ВТБ.

Также крупные требования к указанным лицам предъявили Россельхозбанк (537 млн руб.), Юникредит банк (442 млн), банк "Дом.РФ" (305 млн) и "ВТБ Факторинг" (202 млн).

"Альфа-Банк" помимо этого пытается оспорить введение банкротства в ООО ТД "Алев". Так, 28 ноября 2018 г. банк обратился в самарский арбитраж с заявлением, в котором требовал от налоговиков признать недействительными сведения в ЕГРЮЛ о добровольной ликвидации ООО, а также соответствующее решение единственного участника общества. Суд отказал в признании таких требований, а 18 июля это решение оставила в силе апелляционная инстанция.

Банк при этом, указывая на положительную экономическую динамику общества, отраженную в финансовой отчетности, заявлял, что ответчик продолжает прежнюю производственную деятельность.

По мнению истца, у рентабельного хозяйствующего субъекта "Алев" нет реальных причин для ликвидации, а эта процедура начата намеренно в ущерб общественным, публичным и коммерческим интересам с единственной целью — уйти от исполнения имущественных обязательств.

Представитель же "Алева" заявил, что "проведение ликвидационных мероприятий было в первую очередь направлено на определение возможностей организации рассчитаться с кредиторами и завершить деятельность общества".