16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская "дочка" Русагро может стать крупнейшим кредитором Кошкинского маслосырзавода Производство "Самарского хлебозавода №2" выставлено на продажу Любовь Милеева взыскала с Павла Сметаны 101 млн рублей за акции СК "Родник" "Продукты от Палыча" добились приговора для бизнесмена, продавшего компании участок На "Самарском кондитере" нашли нарушения требований промышленной безопасности

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарская "дочка" Русагро может стать крупнейшим кредитором Кошкинского маслосырзавода

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати

Крупнейшим кредитором банкротящихся АО Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" и АО "Алев" может стать ООО "Молочные продукты "Русагро" (подконтрольно ООО "ГК "Русагро"), которое пытается войти в число кредиторов обоих обществ с суммой требований в 882,5 млн рублей.

Фото: Андрей Савельев

Примечательно, что производство "Молочных продуктов "Русагро" базируется на мощностях Кошкинского маслосырзавода.

МСЗ "Кошкинский", "Алев" и входящее в ту же группу компаний ТД "Алев" были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства были они сами. Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием задолженности около 3,4 млрд рублей.

По состоянию на 28 марта 2019 г., с заявлениями о включении в состав кредиторов МСЗ "Кошкинский" в Арбитражный суд Самарской области обратились более 20 компаний с общим размером требований около 1,29 млрд рублей. В реестр кредиторов включен пока только "Альфа-Банк", которому "Кошкинский" задолжал 171,2 млн рублей.

Кстати, "Альфа-Банк" с теми же требованиями вошел и в число кредиторов АО "Алев" и ТД "Алев".
Общий размер требований, поступивших от желающих включиться в реестр кредиторов ТД "Алев", составляет около 1,5 млрд рублей. Крупнейшими среди них являются АО "ЮниКредит Банк" (730,27 млн руб.) и АО "Россельхозбанк" (537,9 млн рублей).

Стать кредиторами АО "Алев" хотят более 25 компаний, требования которых превышают 2,2 млрд рублей. В их числе "Молочные продукты "Русагро", "Альфа-Банк", Россельхозбанк, "Банк Дом.рф" и другие.
На момент публикации материала получить комментарий в ООО "Молочные продукты "Русагро" и выяснить, за что МСЗ "Кошкинский" и АО "Алев" задолжали ему сумму свыше 882 млн руб., не удалось — телефон компании не отвечал.

Напомним, как сообщал Волга Ньюс, в конце августа — начале сентября 2018 г. АО "Алев" якобы сменило собственников (прежде владельцем был Александр Ивлев). Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует.

С октября прошлого года в стадии ликвидации находятся АО "Алев" и на 99,9% принадлежащего ему МСЗ "Кошкинский". В ноябре они инициировали собственное банкротство.

При этом на площадке МСЗ "Кошкинский", как ранее сообщалось, было решено производить масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". В августе 2018 г. в Самарской области было зарегистрировано ООО "Молочные продукты "Русагро", на 89,7% принадлежащее ООО "ГК "Русагро".

На официальном сайте "Русагро" сообщается, что молочное направление компании включает в себя производство сыров, сливочного масла и спредов, а  также сухих молокосодержащих смесей и базируется на площадке Кошкинского маслосырзавода. "Совокупный объем производства сыра и сырного продукта составляет до 1000 тонн/мес., что позволило в 2018 г. войти в десятку крупнейших производителей сыра в России", — отмечается на сайте ГК "Русагро".

В группе компаний также ранее сообщали о планах по приобретению части мощностей маслосырзавода в Кошках. Правда, точных сроков в ГК не называли.

АО "Алев" владеет производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях. "Алеву", помимо МСЗ "Кошкинский", подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Предприятия выпускали молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31