Самарская "дочка" Русагро может стать крупнейшим кредитором Кошкинского маслосырзавода

Крупнейшим кредитором банкротящихся АО Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" и АО "Алев" может стать ООО "Молочные продукты "Русагро" (подконтрольно ООО "ГК "Русагро"), которое пытается войти в число кредиторов обоих обществ с суммой требований в 882,5 млн рублей.

Примечательно, что производство "Молочных продуктов "Русагро" базируется на мощностях Кошкинского маслосырзавода.

МСЗ "Кошкинский", "Алев" и входящее в ту же группу компаний ТД "Алев" были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства были они сами. Такое решение ТД "Алев" и МСЗ "Кошкинский" объясняли наличием задолженности около 3,4 млрд рублей.

По состоянию на 28 марта 2019 г., с заявлениями о включении в состав кредиторов МСЗ "Кошкинский" в Арбитражный суд Самарской области обратились более 20 компаний с общим размером требований около 1,29 млрд рублей. В реестр кредиторов включен пока только "Альфа-Банк", которому "Кошкинский" задолжал 171,2 млн рублей.

Кстати, "Альфа-Банк" с теми же требованиями вошел и в число кредиторов АО "Алев" и ТД "Алев".

Общий размер требований, поступивших от желающих включиться в реестр кредиторов ТД "Алев", составляет около 1,5 млрд рублей. Крупнейшими среди них являются АО "ЮниКредит Банк" (730,27 млн руб.) и АО "Россельхозбанк" (537,9 млн рублей).

Стать кредиторами АО "Алев" хотят более 25 компаний, требования которых превышают 2,2 млрд рублей. В их числе "Молочные продукты "Русагро", "Альфа-Банк", Россельхозбанк, "Банк Дом.рф" и другие.

На момент публикации материала получить комментарий в ООО "Молочные продукты "Русагро" и выяснить, за что МСЗ "Кошкинский" и АО "Алев" задолжали ему сумму свыше 882 млн руб., не удалось — телефон компании не отвечал.

Напомним, как сообщал Волга Ньюс, в конце августа — начале сентября 2018 г. АО "Алев" якобы сменило собственников (прежде владельцем был Александр Ивлев). Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует.

С октября прошлого года в стадии ликвидации находятся АО "Алев" и на 99,9% принадлежащего ему МСЗ "Кошкинский". В ноябре они инициировали собственное банкротство.

При этом на площадке МСЗ "Кошкинский", как ранее сообщалось, было решено производить масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". В августе 2018 г. в Самарской области было зарегистрировано ООО "Молочные продукты "Русагро", на 89,7% принадлежащее ООО "ГК "Русагро".

На официальном сайте "Русагро" сообщается, что молочное направление компании включает в себя производство сыров, сливочного масла и спредов, а также сухих молокосодержащих смесей и базируется на площадке Кошкинского маслосырзавода. "Совокупный объем производства сыра и сырного продукта составляет до 1000 тонн/мес., что позволило в 2018 г. войти в десятку крупнейших производителей сыра в России", — отмечается на сайте ГК "Русагро".

В группе компаний также ранее сообщали о планах по приобретению части мощностей маслосырзавода в Кошках. Правда, точных сроков в ГК не называли.