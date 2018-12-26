Россельхозбанк и "ВТБ Факторинг" взыскали с группы "Алев" более 500 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования самарского филиала АО "Россельхозбанк" к предприятиям группы "Алев" - АО "Алев", ООО "Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и АО Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" - на 303,5 млн рублей.

Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Отметим, это уже второй иск Россельхозбанка к "Алеву", удовлетворенный в декабре текущего года. Ранее суд признал обоснованными требования банка к предприятиям группы на 100,23 млн рублей. Помимо этого, суд еще не принял решение по третьему иску Россельхозбанка к группе "Алев" - на 100,86 млн рублей.

Также в декабре текущего года Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании солидарно с АО "Алев" и ООО "Торговый дом "Алев" 201,5 млн руб. в пользу ООО "ВТБ Факторинг" ("дочка" ПАО Банк "ВТБ"). Задолженность образовалась по агентскому договору, заключенному между компаниями в мае 2017 года. В рамках этого договора "ВТБ Факторинг" по поручению "Алева" перечислил кредиторам последнего 199,99 млн рублей. "Алев" должен был вернуть эти деньги "ВТБ Факторингу" в течение 180 дней, но погасил только 3 млн рублей.

В связи с этим "ВТБ Факторинг" и взыскивает с него долг в размере 196,9 млн руб. и 4,6 млн руб. агентского вознаграждения.

Напомним, как ранее сообщал Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа - начале сентября 2018 г. якобы сменило собственников (прежде владельцем был Александр Ивлев). Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует.

Однако, согласно оказавшейся в распоряжении издания аудиозаписи, в начале сентября 2018 г. состоялась встреча якобы нового собственника "Алева" Леонида Ионкиса с поставщиками компании. На ней он сообщил о наличии у предприятий группы долгов на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

Позже стало известно, что на площадке МСЗ "Кошкинский" будут производиться масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". Это подтверждали и в самой ГК "Русагро", а также заявляли о намерениях по приобретению части мощностей маслосырзавода в Кошках.

Однако с октября 2018 г. и АО "Алев", и на 99,94% принадлежащий ей МСЗ "Кошкинский" находятся в процессе ликвидации (оба зарегистрированы в Кошках Самарской области). Более того, в ноябре от обоих обществ в Арбитражный суд поступили заявления о собственном банкротстве. Пока ни по одному из них суд не принял решений относительно обоснованности или необоснованности заявленных требований.

При этом в ноябре 2018 г. на Федресурсе была опубликована информация о намерениях ООО "Молочные продукты "Русагро" (зарегистрировано в Самарской области, на 89,68% принадлежит ООО ГК "Русагро") обратиться в суд с требованием о банкротстве АО "Алев".