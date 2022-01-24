Суд снял арест с имущества главы ГК "Русагро" Вадима Мошковича

Арбитражный суд Саратовской области отменил обеспечительные меры, наложенные на сумму почти 21,9 млрд руб. на ГК "Русагро" и ее владельца по инициативе самарского ООО "СИНКО Трейд".

Напомним, ООО "СИНКО Трейд" является кредитором саратовского ООО "Волжский терминал", которое задолжало за поставку семян подсолнечника 152,6 млн рублей. Компания перешла под контроль "Русагро", после чего началась процедура банкротства. По мнению самарских аграриев - кредиторов "Волжского терминала", компания Мошковича запустила банкротство с целью избежать расчетов с поставщиками.

"СИНКО Трейд" в числе прочих подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих "Волжский терминал" лиц. В рамках этого дела истец требовал арестовать имущество бывшего директора "Русагро" Максима Басова, Вадима Мошковича, а также самой организации на сумму почти 21,9 млрд рублей. Такая цифра получилась из разности между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного имущества. При этом активы с торгов выкупило "Русагро" и получило с продажи деньги как залоговый кредитор. О расчетах же с независимыми кредиторами ничего неизвестно.

Суд согласился с доводами "СИНКО Трейд" и наложил арест, однако уже через три дня его же и отменил. В качестве довода структуры Мошковича привели размер требований кредиторов, который составляет 10,4 млрд рублей. Кроме того, самарская компания не доказала, что "Русагро" намерено вывести свое имущество.