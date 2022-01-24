16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд снял арест с имущества главы ГК "Русагро" Вадима Мошковича Самарские аграрии добились ареста имущества главы ГК "Русагро" на 21,9 млрд рублей "Био-Тон" приобрел Больше-Черниговский элеватор Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России

Растениеводство АПК и пищепром

Суд снял арест с имущества главы ГК "Русагро" Вадима Мошковича

САРАТОВ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Саратовской области отменил обеспечительные меры, наложенные на сумму почти 21,9 млрд руб. на ГК "Русагро" и ее владельца по инициативе самарского ООО "СИНКО Трейд".

Напомним, ООО "СИНКО Трейд" является кредитором саратовского ООО "Волжский терминал", которое задолжало за поставку семян подсолнечника 152,6 млн рублей. Компания перешла под контроль "Русагро", после чего началась процедура банкротства. По мнению самарских аграриев - кредиторов "Волжского терминала", компания Мошковича запустила банкротство с целью избежать расчетов с поставщиками.

"СИНКО Трейд" в числе прочих подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих "Волжский терминал" лиц. В рамках этого дела истец требовал арестовать имущество бывшего директора "Русагро" Максима Басова, Вадима Мошковича, а также самой организации на сумму почти 21,9 млрд рублей. Такая цифра получилась из разности между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного имущества. При этом активы с торгов выкупило "Русагро" и получило с продажи деньги как залоговый кредитор. О расчетах же с независимыми кредиторами ничего неизвестно.

Суд согласился с доводами "СИНКО Трейд" и наложил арест, однако уже через три дня его же и отменил. В качестве довода структуры Мошковича привели размер требований кредиторов, который составляет 10,4 млрд рублей. Кроме того, самарская компания не доказала, что "Русагро" намерено вывести свое имущество.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6