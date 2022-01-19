Самарские аграрии добились ареста имущества главы ГК "Русагро"

Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на денежные средства и имущество владельца ООО "ГК "Русагро" Вадима Мошковича, директора компании Максима Басова, а также самой организации на сумму почти 21,9 млрд рублей.

Инициатором такой меры стало самарское ООО "СИНКО Трейд", которому саратовское ООО "Волжский терминал" задолжало за поставку семян подсолнечника 152,6 млн рублей.

Напомним, компания входит в группу "Солнечные продукты", бизнес-активы которой выкупило "Русагро". По мнению самарских аграриев - кредиторов "Волжского терминала", компания Мошковича запустила банкротство с целью избежать расчетов с поставщиками.

"СИНКО Трейд" в числе прочих подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих "Волжский терминал" лиц и просил арестовать имущество Басова и Мошковича до вынесения решения по этому заявлению.

Самарская компания произвела расчеты, которые показали разность между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного имущества в 21,88 млрд рублей. Стоит отметить, что дебиторскую задолженность "Волжского терминала" выкупило "Русагро", а имущество маслозавода - ООО "Русагро-Балаково". Компания также получила с продажи активов 9,6 млрд руб. как залоговый кредитор. Еще полмиллиарда забрал конкурсный управляющий в качестве процентного вознаграждения. О расчетах же с независимыми кредиторами ничего не известно.