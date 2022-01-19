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Самарские аграрии добились ареста имущества главы ГК "Русагро"

САРАТОВ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на денежные средства и имущество владельца ООО "ГК "Русагро" Вадима Мошковича, директора компании Максима Басова, а также самой организации на сумму почти 21,9 млрд рублей.

Фото: Архив «ВН»

Инициатором такой меры стало самарское ООО "СИНКО Трейд", которому саратовское ООО "Волжский терминал" задолжало за поставку семян подсолнечника 152,6 млн рублей.

Напомним, компания входит в группу "Солнечные продукты", бизнес-активы которой выкупило "Русагро". По мнению самарских аграриев - кредиторов "Волжского терминала", компания Мошковича запустила банкротство с целью избежать расчетов с поставщиками.

"СИНКО Трейд" в числе прочих подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих "Волжский терминал" лиц и просил арестовать имущество Басова и Мошковича до вынесения решения по этому заявлению.

Самарская компания произвела расчеты, которые показали разность между суммой требований кредиторов и стоимостью реализованного имущества в 21,88 млрд рублей. Стоит отметить, что дебиторскую задолженность "Волжского терминала" выкупило "Русагро", а имущество маслозавода - ООО "Русагро-Балаково". Компания также получила с продажи активов 9,6 млрд руб. как залоговый кредитор. Еще полмиллиарда забрал конкурсный управляющий в качестве процентного вознаграждения. О расчетах же с независимыми кредиторами ничего не известно.

Гид потребителя

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