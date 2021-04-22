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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Аграрии обратились к президенту по ситуации с банкротством "Солнечных продуктов"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководители 13 сельхозпредприятий Самарской и Саратовской областей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость и остановить преднамеренное банкротство холдинга "Солнечные продукты".

По словам аграриев, многие годы они продавали "Солнечным продуктам" семена масличных культур и стабильно получали оплату. Однако в 2019 г. 85% акций холдинга выкупила ГК "Русагро" Вадима Мошковича, по их мнению, запустившая преднамеренное банкротство.

"Сразу после выкупа акций несколько компаний "Солнечных продуктов" выдали займы структурам Мошковича — Группе компаний "Русагро". Тем самым он вывел свободные деньги из компаний, которые в последующем будут признаны банкротами", — иллюстрируется в письме преднамеренность банкротства. Формальным же поводом для запуска процедуры стала "искусственная" просрочка по банковскому кредиту (невыплата процентов в 8 млн руб. — прим. Волга Ньюс).

Также отмечается, что заявления о признании компаний "Солнечных продуктов" несостоятельными были поданы ООО "ГК "Русагро", что позволило Мошковичу назначить выбранных им арбитражных управляющих.

При этом были остановлены расчеты с поставщиками, что, по мнению подписантов, и было целью банкротства.

В письме ставится и вопрос сверхприбыльности сделки по поглощению "Солнечных продуктов" для Русагро. Стоимость активов ГК "Солнечные продукты" оценивается авторами обращения не меньше, чем в 45 млрд рублей. Затраты же Русагро составили лишь 20 млрд руб. с рассрочкой на 20 лет под 5% годовых. Именно на таких условиях Русагро выкупило у Россельхозбанка права требования к "Солнечным продуктам".

"Но получение за полцены активов холдинга "Солнечные продукты — не единственный бенефит Мошковича. Поглотив крупнейшего масложирового переработчика в Саратовской области, он фактически стал монополистом этого бизнеса в Поволжье и теперь диктует цены на семена подсолнечника и других масличных культур. Он фактически вынуждает нас продавать урожай по заниженным ценам", — утверждается в письме.

Напомним, появлялась информация, что долги структур "Солнечных продуктов" только перед самарскими аграриями составляют около 700 млн рублей.

Ранее в арбитраже оппонентам Мошковича удалось оспорить включение Русагро в реестр кредиторов компаний, входивших в "Солнечные продукты", однако эти решения не устояли в кассации.

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