Аграрии обратились к президенту по ситуации с банкротством "Солнечных продуктов"

Руководители 13 сельхозпредприятий Самарской и Саратовской областей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость и остановить преднамеренное банкротство холдинга "Солнечные продукты".
По словам аграриев, многие годы они продавали "Солнечным продуктам" семена масличных культур и стабильно получали оплату. Однако в 2019 г. 85% акций холдинга выкупила ГК "Русагро" Вадима Мошковича, по их мнению, запустившая преднамеренное банкротство.
"Сразу после выкупа акций несколько компаний "Солнечных продуктов" выдали займы структурам Мошковича — Группе компаний "Русагро". Тем самым он вывел свободные деньги из компаний, которые в последующем будут признаны банкротами", — иллюстрируется в письме преднамеренность банкротства. Формальным же поводом для запуска процедуры стала "искусственная" просрочка по банковскому кредиту (невыплата процентов в 8 млн руб. — прим. Волга Ньюс).
Также отмечается, что заявления о признании компаний "Солнечных продуктов" несостоятельными были поданы ООО "ГК "Русагро", что позволило Мошковичу назначить выбранных им арбитражных управляющих.
При этом были остановлены расчеты с поставщиками, что, по мнению подписантов, и было целью банкротства.
В письме ставится и вопрос сверхприбыльности сделки по поглощению "Солнечных продуктов" для Русагро. Стоимость активов ГК "Солнечные продукты" оценивается авторами обращения не меньше, чем в 45 млрд рублей. Затраты же Русагро составили лишь 20 млрд руб. с рассрочкой на 20 лет под 5% годовых. Именно на таких условиях Русагро выкупило у Россельхозбанка права требования к "Солнечным продуктам".
"Но получение за полцены активов холдинга "Солнечные продукты — не единственный бенефит Мошковича. Поглотив крупнейшего масложирового переработчика в Саратовской области, он фактически стал монополистом этого бизнеса в Поволжье и теперь диктует цены на семена подсолнечника и других масличных культур. Он фактически вынуждает нас продавать урожай по заниженным ценам", — утверждается в письме.
Напомним, появлялась информация, что долги структур "Солнечных продуктов" только перед самарскими аграриями составляют около 700 млн рублей.
Ранее в арбитраже оппонентам Мошковича удалось оспорить включение Русагро в реестр кредиторов компаний, входивших в "Солнечные продукты", однако эти решения не устояли в кассации.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉