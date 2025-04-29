Самарская область представляет возможности промышленного туризма на международной выставке в Ташкенте

28 апреля в Ташкенте открылась 5-я Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", на которой Самарская область впервые представляет объединенный стенд.

На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал. Самарская область по-настоящему впечатляет не только индустриальными масштабами, но и туристическими возможностями — на стенде презентовали новый буклет о промышленном туризме региона. Уникальные промышленные площадки, исторические памятники науки и техники делают ее привлекательной для путешественников со всей страны и ближнего зарубежья.

Размещенные в лифлете предприятия открыты для туристов по предварительной записи. Среди них как традиционные пищевые производства — "Булочно-кондитерский комбинат", "Балтика", производство соков "Нектар" и т. д., так и промышленные — "КуйбышевАзот", "ТяжМаш", "СтройФарфор". Помимо этого, большой популярность пользуются экскурсии на базе индустриальных парков — это Особая экономическая зона "Тольятти", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

"Самарская область является одним из лидеров развития промышленного туризма в Российской Федерации. На сегодняшний день в регионе разработано более 40 экскурсий на предприятиях разных отраслей. К примеру, в 2024 г. АвтоВАЗ, крупнейший российский производитель легковых автомобилей и лидер отечественного рынка, открыл свои двери для туристов. Экскурсии на производство пользуются огромным спросом", — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.