В Самарской области 36 фермерских хозяйств получат грант "Агростартап"

Подведены итоги конкурсного отбора получателей грантов по направлению "Агростартап". В этом году на конкурс было подано более 60 заявок. По итогам оценки заявочной документации к конкурсу на очное собеседование были допущены 48 претендентов. Победителями стали 36 участников из 18 муниципальных районов Самарской области.

"Это первая комиссия за много лет, на которой профессионалы — уже сильные и состоявшиеся ЛПХ — боролись между собой за право поддержки своих проектов. Еще одним приятным открытием стало то, что две трети претендентов предлагали проекты по мясному и молочному животноводству. Перед победителями конкурса проектов сейчас стоит задача в 30-дневный срок зарегистрироваться в качестве главы КФХ и подать заявку на грант в системе "Электронный бюджет", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК.

Кроме проектов по мясному и молочному животноводству на конкурс также были представлены проекты по актуальному направлению — картофелеводству. Эксперты также отметили рост популярности направления по выращиванию ягод, по которому четыре победителя конкурса получат грантовую поддержку.

Так, Лилия Салахова из Камышлинского района на средства гранта собирается приобрести прицепной ягодоуборочный комбайн отечественного производства, внедрить механизированную уборку ягод, увеличить площадь плантации смородины и нарастить объемы сбора ягод.

"Особенность моего проекта заключается в том, что максимальная механизация охватывает весь процесс — от посадки до уборки. Мы много консультировались как с производителями техники из Ставропольского края, так и с хозяйствами из разных регионов, которые уже успешно эксплуатируют такой комбайн", — сообщила на защите проекта Лилия Акрямовна.

Грант "Агростартап" предоставляется фермерам на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Для получения гранта необходимо иметь четкий план расходов и вести свою деятельность в течение пяти лет в соответствии с представленным конкурсной комиссии технико-экономическим обоснованием. Грантополучатели должны будут освоить полученные из бюджета средства в течение 18 месяцев в соответствии со своими бизнес-планами.

Кроме того, обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест.

В Самарской области развитию малых форм и кооперации в сельском хозяйстве отводится важная роль. Грантовая поддержка на реализацию проектов создания и развития хозяйств является одним из наиболее востребованных механизмов. В региональном бюджете на поддержку фермерских хозяйств по этой программе на 2025 год заложено более 154 млн рублей. Развитие агропромышленного комплекса занимает одно из приоритетных мест в программе социально-экономического развития Самарской области, представленной в прошлом году главой региона Вячеславом Федорищевым.