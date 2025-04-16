В Самарской области 36 фермерских хозяйств получат грант "Агростартап"

Подведены итоги конкурсного отбора получателей грантов по направлению "Агростартап". В этом году на конкурс было подано более 60 заявок. По итогам оценки заявочной документации к конкурсу на очное собеседование были допущены 48 претендентов. Победителями стали 36 участников из 18 муниципальных районов Самарской области.
"Это первая комиссия за много лет, на которой профессионалы — уже сильные и состоявшиеся ЛПХ — боролись между собой за право поддержки своих проектов. Еще одним приятным открытием стало то, что две трети претендентов предлагали проекты по мясному и молочному животноводству. Перед победителями конкурса проектов сейчас стоит задача в 30-дневный срок зарегистрироваться в качестве главы КФХ и подать заявку на грант в системе "Электронный бюджет", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК.
Кроме проектов по мясному и молочному животноводству на конкурс также были представлены проекты по актуальному направлению — картофелеводству. Эксперты также отметили рост популярности направления по выращиванию ягод, по которому четыре победителя конкурса получат грантовую поддержку.
Так, Лилия Салахова из Камышлинского района на средства гранта собирается приобрести прицепной ягодоуборочный комбайн отечественного производства, внедрить механизированную уборку ягод, увеличить площадь плантации смородины и нарастить объемы сбора ягод.
"Особенность моего проекта заключается в том, что максимальная механизация охватывает весь процесс — от посадки до уборки. Мы много консультировались как с производителями техники из Ставропольского края, так и с хозяйствами из разных регионов, которые уже успешно эксплуатируют такой комбайн", — сообщила на защите проекта Лилия Акрямовна.
Грант "Агростартап" предоставляется фермерам на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Для получения гранта необходимо иметь четкий план расходов и вести свою деятельность в течение пяти лет в соответствии с представленным конкурсной комиссии технико-экономическим обоснованием. Грантополучатели должны будут освоить полученные из бюджета средства в течение 18 месяцев в соответствии со своими бизнес-планами.
Кроме того, обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест.
В Самарской области развитию малых форм и кооперации в сельском хозяйстве отводится важная роль. Грантовая поддержка на реализацию проектов создания и развития хозяйств является одним из наиболее востребованных механизмов. В региональном бюджете на поддержку фермерских хозяйств по этой программе на 2025 год заложено более 154 млн рублей. Развитие агропромышленного комплекса занимает одно из приоритетных мест в программе социально-экономического развития Самарской области, представленной в прошлом году главой региона Вячеславом Федорищевым.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами