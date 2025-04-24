Людмила Сенилова: "Юридическое сопровождение деятельности компании — верное решение ответственного собственника"

В этом году юридический центр "СТАН" отмечает 20 лет своей деятельности. О том, как развивалась компания, какие вопросы приходилось решать и чем она живет сегодня, рассказала основатель ООО "Юридический центр "СТАН", бизнес-адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Людмила Сенилова.

— Расскажите, пожалуйста, немного об истории создания компании, как шло ее становление. Что удалось осуществить за это время.

— Удивительно, что 20 лет пролетели очень быстро, хотя путь, который пришлось пройти компании за это время, был непростой. Юридический центр "СТАН" появился тогда, когда наша страна переживала очень серьезные трансформации, и в первую очередь, в области подходов к тому, как вести бизнес. Одним из важнейших в то время был вопрос о земле: законодательные нормы, регулирующие земельные отношения, только вводились в действие, появилась земельная кадастровая палата, появилась необходимость регистрации прав на землю, установления границ. Эпоха бесконтрольного распоряжения землей подходила в концу.

Вопрос земли стал решающим, особенно для сельхозпредприятий, для которых земля — основной производственный актив.

С самого начала возникновения юридического центра "СТАН" наша компания была вовлечена в судебные процессы по отстаиванию колхозом "Россия" (сегодня АО "Нива") своих прав на землю. По сути, "СТАН" был создан для защиты интересов бывшего колхоза. Коллизия возникла в связи с неправомерным распоряжением администрацией Тольятти в границах города землями двух сельхозпредприятий — ЗАО "Россия" и СХПК имени Степана Разина.

Судебные процессы длились достаточно долго. Расследованием уголовного дела занималась прокуратура Самарской области, от ее имени в арбитражный суд было направлено порядка 130 исков. Юридический центр "СТАН" представлял интересы акционерного общества. Зарегистрировать права сельхозпредприятия на землю удалось только в 2007 году. Практически все иски были удовлетворены судом, право собственности бывшего колхоза было восстановлено. После этого порядка двух лет занял процесс постановки этого земельного массива на кадастровый учет.

— Как удалось подняться сельхозпредприятию, прошедшему через все эти перипетии?

— Параллельно с судами в тот период акционерное общество "Нива" занималось покупкой земли в Ставропольском районе, проводило процедуры по приобретению паев и регистрации прав, что тоже было в компетенции юрцентра.

Только после решения всех правоустанавливающих вопросов, когда был собран определенный земельный банк, были зарегистрированы права на землю, предприятие смогло начать заниматься своим развитием.

В 2010 году при банкротстве СХПК имени Кирова были приобретены молочно-товарная ферма, которая на тот момент находилась в нерабочем состоянии, и производственная площадка. Были переоформлены права аренды на земли сельхозназначения от администрации Ставропольского района. В 2011 году проведена реконструкция молочно-товарной фермы, завезен скот. Юридический центр "СТАН" занимался всеми указанными процедурами, то есть сопровождал и получение кредита, и строительные работы, которые проводились при реконструкции фермы, и закупку скота и оборудования.

Поэтому сегодня, вспоминая все этапы пройденного пути и глядя на то, как развивается сельхозпредприятие АО "Нива", мы с огромным удовольствием видим в этом и результат своего труда

— Каковы основные направления деятельности компании сегодня?

— Для юристов центра "СТАН" решение вопросов по земле и земельным правоотношениям и сегодня остается одним из основных направлений в работе. При работе с "Нивой" в деятельности нашей юридической компании сформировалась определенная структура, которую мы до сегодняшнего дня не меняем, потому что считаем, что она оптимальна.

В компании существуют два основных направления работы. Во-первых, мы занимается земельными отношениями и всеми проблемами, которые с этим связаны, вне зависимости от того, что это — оформление земли, аренда, сделки, ипотека. Второе направление — это сопровождение хозяйственной деятельности юридического лица, включающее в себя договорную работу, в том числе кредиты, ремонт и строительство объектов недвижимости, взаимодействие с контрольно-надзорными органами, представительство в суде и инвестиционные проекты. Такая логика и такой подход в работе актуальны не только для сельхозпредприятия, но и в принципе для любого бизнеса.

В последнее время к нам чаще стали обращаться компании, которые занимаются производством. Это говорит о том, что производственный кластер в Тольятти, в Ставропольском районе на сегодняшний день действительно находится на подъеме, бизнес видит свою нужность и актуальность. Кто-то из них находится на нашем постоянном юридическом сопровождении, кто-то обращается с различными вопросами и возникающими проблемами.

Любую проблему всегда легче увидеть и остановить ее развитие на начальной стадии: при заключении договора, проведении проверочных мероприятий, — чем разбираться с ней, когда она разрослась и стала тяжелой и существенной для предприятия. Поэтому юридическое сопровождение деятельности компании — самый надежный и эффективный способ обеспечения безопасности развития, верное решение ответственного собственника бизнеса. Хотите сохранить и развивать свой бизнес? Так позаботьтесь об этом заранее, предупредите появление проблемы.

— Кроме осуществления основной деятельности, вы очень активны в общественном поле. Так, недавно вы участвовали в организации и проведении Форума "Содействие". Что вам это дает?

— Да, я являюсь Председателем Координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Самарской Губернской Думы В. В. Бокке. По инициативе совета 20 марта в Тольятти был проведен Форум "Содействие", выступивший площадкой для диалога между бизнесом, властью и обществом. Участие всех этих сторон показало, как много вопросов и проблем при взаимодействии бизнеса и власти остаются нерешенными. И помощь юридического сообщества в разрешении этих проблем крайне высока.

Очень порадовала активность наших предпринимателей, которые действительно пришли на этот Форум подготовленные, с конструктивными предложениями о том, как можно снять административные барьеры и сделать бизнес более эффективным при взаимодействии с властью. При этом разочаровала пассивность органов власти, многие из которых просто решили проигнорировать это мероприятие.

На мартовском совещании (установочной сессии) в Самаре с участием прокурора Самарской области Сергея Ивановича Бережицкого и уполномоченного по защите прав предпринимателей Эдуарда Ивановича Харченко, мне очень понравилось, что прокурор области несколько раз акцентировал внимание на том, что позиция Генерального прокурора РФ созвучна позиции Президента Российской Федерации: в решении проблем и вопросов бизнеса прокуратура должна помогать. Единственное условие — это нахождение в белой зоне. То есть, если ты не переходишь красную черту и в своей деятельности не нарушаешь требования закона, в первую очередь, уголовного кодекса, то прокуратура — это самый верный и преданный помощник в решении твоих проблем.

Очень бы хотелось, чтобы эта позиция была транслирована у нас на другие контрольно-надзорные, управленческие исполнительные органы, потому что на самом деле отсутствие диалога между бизнесом и властью становится неким краеугольным камнем. Мы об этом как раз говорили на нашем Форуме.

В целом роль юридического сообщества, готового помочь бизнесу двигаться вперед, будет только возрастать. Специалисты юридического центра "СТАН" https://vk.com/stan_yur.centr — профессионалы своего дела, и к такой миссии готовы на все сто процентов.