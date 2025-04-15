В Самарской области планируют построить логистический комплекс по перевалке зерна

Перспективный инвестпроект в сфере АПК рассмотрели участники рабочей группы по инвестиционным проектам. Компания-инвестор намерена создать в Приволжском районе логистический комплекс по перевалке зерна с речной отгрузкой, ориентированный на экспорт.
Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, в Самарской области должны создаваться лучшие условия для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие региона.
Инициатор проекта обратился в областное правительство для присвоения инвестпроекту статуса стратегического, что позволит ему претендовать на дополнительные инструменты поддержки.
"Мы высоко ценим доверие каждого инвестора, готового развивать бизнес в нашем регионе, — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. — Сфера логистики — одна из наших главных точек роста. Инвесторы с такими проектами выбирают Самарскую область, благодаря ее удобному географическому расположению, высокой транспортной доступности и активному развитию логистической инфраструктуры".
Участники рабочей группы поддержали реализацию проекта. Теперь он будет рассмотрен на заседании инвестиционного комитета при губернаторе.
Запуск нового комплекса позволит усилить логистические мощности региона, а также повысить его экспортный потенциал в агропромышленном секторе. На всех этапах реализации инвестпроект будут сопровождать специалисты Агентства по привлечению инвестиций в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами.
Поддержка бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами