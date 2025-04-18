Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства

Практику снижения потерь в производстве продукции АПК обсудили на конференции, которая прошла на базе Самарского государственного аграрного университета.
Целью конференции было представить технологии, способные при значительно меньших инвестициях кардинально увеличить урожайность, снизить себестоимость зерна и уменьшить потребность в рабочей силе, включая механизаторов и водителей. Мероприятие состоялось по поручению Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут.
"Грамотно выстроенные системы управления позволяют значительно снизить затраты. Усовершенствование производственных процессов, связанных с применением современной техники на таких ключевых этапах, как уборка и сев, помогает повысить производительность и снизить издержки. При этом важно внедрять практики, которые обеспечивают комплексный подход к изменению производственных циклов в целях снижения себестоимости продукции", — рассказал Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
На конференции также рассмотрели практические вопросы. Например, как с помощью пластиковых рукавов решить проблемы, связанные с дефицитом зерноскладов и сушилок для зерновых культур. Особое внимание уделили повышению эффективности систем минерального питания путём оптимизации составов тукосмесей. Сельхозтоваропроизводители получили ценные рекомендации по снижению себестоимости зерна через внедрение современных подходов к минеральному питанию растений и узнали о механизме применения технологий сбалансированного минерального питания.
"Хранение зерна в пластиковых рукавах, сокращение сроков уборки с помощью бункеров-перегрузчиков мы у себя в хозяйстве все это используем. Да, это эффективно. Очень интересна тема минерального питания тукосмесями. Это как рецепт блюда для каждой сельхозкультуры. Будем внедрять эту технологию у себя", — поделился Анатолий Никаноров, директор ООО "Сев-07".
Новые технологии, учитывающие вид сельхозкультур, анализ почвы, погодные условия, позволяют существенно снижать издержки. Так, себестоимость тукосмесей на 30–40% ниже стандартных или комплексных многокомпонентных удобрений.
"Нужно, чтобы коллектив был смотивирован на переход на новые технологии и стал единомышленником. В сегодняшних сложных условиях нам необходимо повышать собственную выживаемость", — считает Василий Брежнев, директор ООО "Русский хлеб".
По оценкам участников, этот форум стал важной платформой для обсуждения новых технологий, которые могут значительно изменить современное положение аграрного сектора в условиях высокой стоимости инвестиций и нехватки рабочей силы.
Отметим, что интеграция современных систем управления и внедрение новых технологий были бы невозможны без государственной поддержки аграрного сектора. В частности, в Самарской области обновлению парка машин и инвентаря сельхозтоваропроизводителей уделяется особое внимание. По инициативе Главы региона Вячеслава Федорищева с этого года перечень мер государственной поддержки сельского хозяйства расширен: растениеводы могут получать субсидии из регионального бюджета на модернизацию и техническое оснащение.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами