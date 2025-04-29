Мужчина не смог убедить суды, что нашел голову косули

Самарский областной суд оставил в силе решение Шигонского районного суда по делу о незаконной охоте.

Как сообщает облсуд, фигурантом дела является гражданин К.,который ранее уже был лишен судом

права охоты и не исполнил обязанности по сдаче охотничьего билета. Он был задержан сотрудниками ДПС, которые при осмотре автомобиля в багажнике обнаружили голову самца косули с рогами.

По результатам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с недостаточностью суммы причиненного ущерба. Департамент охоты и рыболовства Самарской области обратился в суд с иском к К. о взыскании материального вреда.

При рассмотрении дела в Шигонском районном суде ответчик заявлял, что голова косули была найдена им в кустах на обочине. Однако суд усомнился в правдивости этой версии и решением от 15 января 2025 г. взыскал с К. 120 тыс. руб в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате незаконной охоты.

Ответчик попытался обжаловать это решение, но 28 апреля судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила его без изменений.