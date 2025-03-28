16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Готовим кадры будущего для сельского хозяйства: Всероссийский конкурс для педагогов В самарских школах стартует приемная кампания в 1 класс "Здоровая олимпиада": "Пятёрочка" запускает пилотный проект для студентов Ученые Самарского политеха разработали новый подход к анализу кристаллических структур Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза запускает всероссийский карьерный марафон в агро

Образование Общество

Готовим кадры будущего для сельского хозяйства: Всероссийский конкурс для педагогов

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса по разработке учебных материалов для учеников агротехнологических классов. Победители и призеры в каждой номинации получат денежные призы — по 250 и 300 тыс. рублей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Организаторы конкурса — платформа "Я в Агро" Россельхозбанка при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства просвещения России. Принять участие в конкурсе могут учителя школ, преподаватели средних и высших учебных заведений со всей России, у которых есть опыт работы с учениками средних и старших классов.

"Основная цель конкурса — поддержка талантливых учителей, которые готовы знакомить школьников с современными агротехнологиями и создавать увлекательные учебные материалы по профильным для агроотрасли предметам. Для участия в первом этапе достаточно разработать три темы в рамках основной образовательной программы и подготовить по ним материалы для проведения учебных занятий. Главное условие — представленные на конкурс разработки должны знакомить школьников с агроотраслью в разрезе выбранного предмета", — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Участники основных номинаций могут подать на конкурс мультимедийной разработки для проведения уроков в 7-11 классов по биологии, химии, математике и физике. Именно эти предметы ученики агротехклассов изучают на углубленном уровне, чтобы после окончания школы без труда сдать экзамены и получить аграрную специальность. Кроме того, в конкурсе открыта спецноминация, куда можно подавать материалы по любым предметам.

Для участия в первом этапе достаточно подготовить учебные материалы по трем темам. Жюри оценит все работы и выберет 48 авторов с наибольшими баллами. Участникам второго этапа предстоит дополнить присланный комплект материалов. Затем жюри отберет 24 финалиста, которые вместе с профессиональными методистами оформят конкурсные работы. Среди финалистов жюри определит 4 победителей и 20 призеров, в том числе 4 призеров спецноминации. Все победители и призеры получат денежные призы — церемония награждения пройдет в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень — 2025".

Конкурсные работы финалистов будут опубликованы на цифровой платформе "Я в Агро. Агроклассы" — базовой для агротехнологических классов. Эти учебные материалы будут доступны для учителей и школьников по всей России.

Подробнее об условиях конкурса — в Положении.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjdEqSHJ

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6