Расписание пассажирской навигации в Самаре на майские праздники

В Самарской области устанавливается следующее расписание пассажирских судов на майские праздники 2025 г.:

30 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая рейсы выполняются по расписанию выходного дня.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

Напомним, что с 30 апреля открывается транспортная линия до Гавриловой поляны и Зольного.