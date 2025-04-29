"КонсультантПлюс": как не попасть на деньги при тест-драйве техники

Специалисты компании "КонкультантПлюс" рассказали о случае из судебной практики, который связан с тест-драйвом трактора.

Стороны заключили договор тест-драйва трактора, по которому собственник передает пользователю трактор на 15 дней бесплатно для испытания его ходовых качеств и потребительских свойств. По договору после тест-драйва пользователь должен уведомить собственника об окончании испытаний, а собственник должен принять трактор от пользователя. Если пользователь по окончании тест-драйва продолжит эксплуатировать трактор, то он обязан заплатить 10 тыс. руб. за каждый день пользования.

И вот спустя 15 дней пользователь уведомил собственника об окончании тест-драйва и стал ждать, когда же трактор изымут. Собственник никаких телодвижений не произвел, и пользователь отдал его на хранение. Спустя 15 месяцев собственник техники попросил пользователя оплатить 5 с лишним миллионов за "юзание" трактора. Пользователь заявил, что трактор стоит нетронутый и ждет, когда его заберут. Кроме того, из-за бездействия собственника, пользователь еще и понес расходы по транспортировке и хранению трактора в размере 170 тыс. рублей. Разумеется, если бы удалось полюбовно договориться, стороны не встретились бы в суде с обоюдными претензиями.

Суд изучил договор тест-драйва и указал на его смешанную природу. Здесь и элементы безвозмездного пользования, и элементы аренды без экипажа. По условиям договора трактор передается пользователю на складе собственника, адрес указан. А вот условие о месте возврата отсутствует. Но на этот случай у нас есть разъяснения Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66. Так, согласно п. 36 этих разъяснений, в случае, когда не определено место исполнения обязательства по передаче движимого имущества арендатором арендодателю после прекращения договора, имущество подлежит передаче в том месте, где оно было получено. Так что пользователь должен был просто вернуть его собственнику в то место, где взял технику — на складе. Договором обязанность собственника по возвращению своего имущества не предусмотрена.

А что касается доводов про уклонение и бездействие собственника трактора, то тут выяснились интересные детали. Пользователь уведомлял письмами с помощью Почты России, только почему-то не собственника, а другое юридическое лицо с похожим названием, возможно, даже дочернее. Но ведь дело же не в уведомлениях и не в том, эксплуатировался ли трактор эти 15 месяцев, а в том, что спустя 15 дней нужно было привезти его обратно на склад и не усложнять себе жизнь.

В итоге бесплатный тест-драйв трактора обошелся пользователю в 6 140 000 рублей — именно такая сумма набежала к концу разбирательства.

В этом случае из-за непрописанного в договоре условия о месте возврата имущества возникло недопонимание между передающей и принимающей сторонами, которое можно было решить на месте, созвонившись, списавшись, а лучше изначально — при подписании договора задать вопросы по всем непонятным пунктам.

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