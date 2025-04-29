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Финансы Экономика и бизнес

Специальные тарифы Каско на грузовой транспорт марки FAW при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно с партнёром "ВСК" предлагают специальные условия страхования грузового транспорта марки FAW: при заключении договора лизинга предоставляется эксклюзивная скидка на полис Каско.

Оформляя лизинг на грузовые автомобили марки FAW клиент сможет применить единый тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,7% от стоимости транспортного средства. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга — до 60 месяцев и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда FAW и распространяется только на новые ТС.

Так, например, при оформлении лизинга на тягач FAW J7 4×2 за 8 700 000 млн рублей стоимость полиса Каско составит — 147 900 рублей, которую можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, выкупной платёж от 1000 руб., равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. В рамках договора на технику FAW клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия. Приобретение техники FAW доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте компании.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zBo6px

ИНН 3905019765

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