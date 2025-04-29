На Авито появился умный поиск одежды и обуви

Авито запустил функцию "Мой гардероб" с умным помощником для персонализированного поиска одежды и обуви. Теперь пользователям станет проще и удобнее искать вещи своего размера, любимых цветов и брендов среди 53 млн товаров. "Мой гардероб" запоминает запрос конкретного пользователя и благодаря умной ML-модели формирует релевантную выдачу при каждом посещении Авито — нужно только один раз указать подходящие параметры.

"Мой гардероб" упрощает путь пользователя к покупке товара до нескольких шагов. Нужно лишь перейти из раздела "Одежда, обувь и аксессуары" в "Мой гардероб" и с помощью фильтров сформировать запрос. Сперва — выбрать подходящую категорию: для женщин, мужчин, девочек или мальчиков, и далее — размерные параметры. Например, указать для блуз, маек и толстовок размер "М"; для джинсов, брюк или юбок — "L"; для кроссовок и туфель — 38. Далее "Гардероб" уточнит предпочтения по брендам, цветам и диапазону цены. Эти параметры необязательны для заполнения, но помогут формированию более точной выдачи, поясняют в Авито.

Специально для "Моего гардероба" разработана и продолжает улучшаться умная продуктовая модель: персонализированные сценарии поиска, алгоритмы автоматического применения фильтров и предиктивную настройку предпочтений. Модель анализирует, какие товары среди одежды и обуви пользователь ищет чаще всего, и предлагает сохранить эти значения для будущих поисков.

Чтобы улучшить качество поиска, команда платформы перед запуском "Моего гардероба" усовершенствовала размерную сетку, сделав ее универсальной.

"Как правило, производители используют разные числовые значения из-за различий в стандартах параметров фигур в разных странах, что может усложнить подбор подходящих вещей. Поэтому мы сделали единую систему размеров, которая учитывает эту особенность. Для продавцов мы разработали подсказки с подробной информацией о том, как измерить товар и корректно указать это в объявлении. Покупатель, в свою очередь, видит понятную расшифровку размерной сетки. Это помогает выбрать одежду и обувь под индивидуальные параметры, — рассказывает Алена Медведева, руководитель продуктового кластера Lifestyle&Home в Авито. — Кроме того, платформа научилась определять состояние вещи, чтобы валидировать описание, которое указал продавец. Модель анализирует описание продавца и информацию, указанную при оформлении карточки товара, чтобы сформулировать максимально корректное объявление".

С начала 2025 г. функция "Мой гардероб" работала в тестовом режиме, а в апреле стала доступна всем пользователям. За несколько месяцев работы сервиса уже полмиллиона пользователей воспользовались новыми фильтрами для поиска подходящей одежды и обуви и стали регулярно использовать "Мой гардероб".

Самыми популярными размерами, которые искали пользователи на Авито в "Моем гардеробе", для мужской одежды (доля запросов 35%) стал "L", а для женской — "M" (28%). Обувь для мужчин чаще всего искали 42-го размера (25%), для женщин — 38-го (26%).