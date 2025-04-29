Диана Шнайдер закончила одиночное выступление в Мадриде

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В четвертом круге она в непростой борьбе проиграла пятикратной победительнице турниров "Большого шлема", второй ракетке мира польке Иге Швентек со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Швентек пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14, пишет championat.com.