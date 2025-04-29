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НОВИКОМ наращивает сотрудничество с производителем деталей для МС-21

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегация дочернего банка Ростеха посетила казанский завод АО "АэроКомпозит" (входит в ПАО "Яковлев" ОАК), производящий детали для отечественных самолетов. Представители НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) договорились развивать сотрудничество с компанией и усиливать поддержку ее проектов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках визита делегация во главе с заместителем Председателя Правления НОВИКОМа Алексеем Кузнецовым и старшим вице-президентом банка Саидом Аминовым познакомилась с основными производственными мощностями предприятия, а также с технологическими процессами изготовления композитных конструкций для авиационной промышленности. Гостям продемонстрировали ключевые участки сборки и лаборатории, где разрабатываются инновационные материалы и решения для самолетов нового поколения — среднемагистрального МС-21 и импортозамещенной модификации Superjet-100.

АО "АэроКомпозит" — предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которое занимается созданием современных композитных деталей для воздушных судов. Специалисты компании не только производят, но и разрабатывают передовые технологии гражданского авиастроения.

НОВИКОМ начал сотрудничество с предприятием в 2019 году и с тех пор активно финансирует его проекты. Помимо этого, сотрудникам АО "АэроКомпозит" дочерний банк Ростеха предоставляет социально-платежную карту — удобный финансовый инструмент, созданный не только как платежное средство, но и для реализации социальных программ Госкорпорации.

"Поддержка отечественного авиастроения — один из приоритетов нашего банка. Поэтому сотрудничество с АО "АэроКомпозит", предприятием, задействованным в реализации ключевых на сегодняшний день проектов гражданского авиастроения, имеет для нас стратегическое значение", — отметил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

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