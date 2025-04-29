В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы

29 апреля в рамках пресс-конференции "Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в Самарской области" представители регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк", областного министерства по региональной безопасности и 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии рассказали об основных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Самарской области.

В год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, объединяющей темой мероприятий стало сохранение истории и памяти о подвиге великого народа-победителя. Патриотические и памятные мероприятия в Самарской области начались задолго до знаменательной даты — 9 Мая.

"Для нас, как для запасной столицы в годы Великой Отечественной войны, где ковалась Победа, сохранение исторической памяти — особая миссия. В регионе прошло и запланировано к проведению огромное количество патриотических акций и мероприятий, к которым присоединились образовательные и культурные учреждения региона. Возложение цветов, патриотические творческие конкурсы, приведение в порядок памятников и другие мероприятия проходят в регионе, и каждая акция направлена на то, чтобы память о великом подвиге жила. В центре внимания, конечно, наши ветераны. К сожалению, не все они в силу возраста и здоровья, смогут присутствовать на Параде в Самаре. И мини-парады, придуманные в Самарской области в Безенчукском районе, и приобретшие всероссийский формат, для наших ветеранов — большой подарок, дань глубокого уважения их подвигу", — рассказала Инна Жичкина, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

Центральное событие 9 Мая — военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Городе трудовой доблести — Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00. О подготовке к Параду рассказал исполняющий обязанности начальника связи штаба 2-й армии, майор Роман Кукушкин. Он отметил, что в событии примут участие 30 парадных расчетов, будет задействовано 42 единицы военной техники. Откроет торжественное прохождение техники легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Также в торжественном параде будет задействована историческая техника и вооружение времен Великой Отечественной войны: легендарные полуторки, ЗИСы и другая техника.

Акция "Бессмертный полк" в Самарской области в этом году пройдет в смешанном формате, включая традиционное очное шествие. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в этом году жители региона вновь смогут пройти по площади Куйбышева с портретами своих Героев.

Шествие в очном формате будет организовано только в Самаре. В других муниципалитетах области почтить память героев можно будет, приняв участие в альтернативных форматах акции: "Стена Памяти", "Бессмертный полк в школах и детских садах", "Бессмертный полк: портрет героя на одежде",

"Бессмертный полк на транспорте (личном, служебном, общественном, водном, воздушном)", "Автопробег Бессмертного полка", "Изготовление рамки с фотографией и именем героя для размещения на одежде, на аватарке и в социальных сетях". Подробная информация об альтернативных форматах "Бессмертного полка" — 2025 на сайте.

"Один из самых масштабных альтернативных вариантов проведения акции — это Бессмертный полк онлайн". Участие сможет принять любой желающий, загрузив портрет героя своей семьи и свою фотографию на сайте до 6 мая включительно. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю 9 мая. Трансляция будет вестись 9 мая на сайте Бессмертного полка России", — рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" в Самарской области.

В очном формате колонна "Бессмертного полка" завершит Парад Победы в Самаре. Присоединиться к шествию могут все желающие. Шествие пройдет по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского. Начало формирования колонны с 08.00 до 11.30, начало движения — в 10.45. Формирование колонны Бессмертного полка будет осуществляться по ул. Молодогвардейской от пер. Высоцкого до ул. Венцека.

Будет привлечено порядка 400 волонтеров Победы, которые будут помогать гостям мероприятия с навигацией на трибунах и во время шествия "Бессмертного полка". Кроме того, активисты по традиции будут вручать всем желающим Георгиевские ленты.

Для обеспечения безопасности участников шествия будут оборудованы 4 контрольно-пропускных пункта: КПП — ул. Ленинградская со стороны ул. Галактионовской; КПП — ул. Ленинградская со стороны ул. Чапаевской; КПП — пер. Репина со стороны ул. Галактионовской; КПП — пересечение ул. Венцека и ул. Молодогвардейской.

"В День Победы 9 мая в колоннах Бессмертного полка ключевым элементом, символизирующим личную память, является портрет ветерана (фронтовика, труженика тыла, блокадника, ребёнка войны, узника концлагеря, подпольщика и партизана), а также всех, кто сражался за Родину. Прежде всего, Бессмертный полк — это семейная история, акция, призванная пробудить интерес к истории своей семьи, а через нее и к истории нашей Родины", — напомнила Светлана Прилепская.

Андрей Медников, заместитель министра по региональной безопасности — руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством министерства по региональной безопасности Самарской области, рассказал о мерах безопасности, которые будут действовать в период проведения мероприятий. Он отметил, что будут задействованы силы и средства частных охранных предприятий и правоохранительных органов, будут дежурить экипажи МЧС, скорой медицинской помощи, спасатели.

"Конечно, для нас основной приоритет — безопасность. Для ее обеспечения приняты все меры. Но и гостям Парада и участникам шествия "Бессмертный полк" необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Не стоит брать с собой объемных сумок, это затруднит и увеличит время досмотра на КПП, воду рекомендовано брать с собой только в пластиковых бутылках, с открытой крышкой, чтобы можно было проверить содержимое. Если вдруг будет ненастная погода, то зонт должен быть обязательно складным и без острия", — акцентировал Андрей Медников.

Заместитель министра по региональной безопасности также отметил, что для обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, в Самаре будет скорректирована схема движения транспорта. Первые изменения произойдут уже 2, 3, 5 и 7 мая в связи с проведением репетиций парада. Будьте внимательны и следите за информацией об ограничении движения по улицам областной столицы.