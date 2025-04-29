В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы

29 апреля в рамках пресс-конференции "Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в Самарской области" представители регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк", областного министерства по региональной безопасности и 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии рассказали об основных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Самарской области.
В год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, объединяющей темой мероприятий стало сохранение истории и памяти о подвиге великого народа-победителя. Патриотические и памятные мероприятия в Самарской области начались задолго до знаменательной даты — 9 Мая.
"Для нас, как для запасной столицы в годы Великой Отечественной войны, где ковалась Победа, сохранение исторической памяти — особая миссия. В регионе прошло и запланировано к проведению огромное количество патриотических акций и мероприятий, к которым присоединились образовательные и культурные учреждения региона. Возложение цветов, патриотические творческие конкурсы, приведение в порядок памятников и другие мероприятия проходят в регионе, и каждая акция направлена на то, чтобы память о великом подвиге жила. В центре внимания, конечно, наши ветераны. К сожалению, не все они в силу возраста и здоровья, смогут присутствовать на Параде в Самаре. И мини-парады, придуманные в Самарской области в Безенчукском районе, и приобретшие всероссийский формат, для наших ветеранов — большой подарок, дань глубокого уважения их подвигу", — рассказала Инна Жичкина, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.
Центральное событие 9 Мая — военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Городе трудовой доблести — Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00. О подготовке к Параду рассказал исполняющий обязанности начальника связи штаба 2-й армии, майор Роман Кукушкин. Он отметил, что в событии примут участие 30 парадных расчетов, будет задействовано 42 единицы военной техники. Откроет торжественное прохождение техники легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Также в торжественном параде будет задействована историческая техника и вооружение времен Великой Отечественной войны: легендарные полуторки, ЗИСы и другая техника.
Акция "Бессмертный полк" в Самарской области в этом году пройдет в смешанном формате, включая традиционное очное шествие. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в этом году жители региона вновь смогут пройти по площади Куйбышева с портретами своих Героев.
Шествие в очном формате будет организовано только в Самаре. В других муниципалитетах области почтить память героев можно будет, приняв участие в альтернативных форматах акции: "Стена Памяти", "Бессмертный полк в школах и детских садах", "Бессмертный полк: портрет героя на одежде",
"Бессмертный полк на транспорте (личном, служебном, общественном, водном, воздушном)", "Автопробег Бессмертного полка", "Изготовление рамки с фотографией и именем героя для размещения на одежде, на аватарке и в социальных сетях". Подробная информация об альтернативных форматах "Бессмертного полка" — 2025 на сайте.
"Один из самых масштабных альтернативных вариантов проведения акции — это Бессмертный полк онлайн". Участие сможет принять любой желающий, загрузив портрет героя своей семьи и свою фотографию на сайте до 6 мая включительно. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю 9 мая. Трансляция будет вестись 9 мая на сайте Бессмертного полка России", — рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" в Самарской области.
В очном формате колонна "Бессмертного полка" завершит Парад Победы в Самаре. Присоединиться к шествию могут все желающие. Шествие пройдет по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского. Начало формирования колонны с 08.00 до 11.30, начало движения — в 10.45. Формирование колонны Бессмертного полка будет осуществляться по ул. Молодогвардейской от пер. Высоцкого до ул. Венцека.
Будет привлечено порядка 400 волонтеров Победы, которые будут помогать гостям мероприятия с навигацией на трибунах и во время шествия "Бессмертного полка". Кроме того, активисты по традиции будут вручать всем желающим Георгиевские ленты.
Для обеспечения безопасности участников шествия будут оборудованы 4 контрольно-пропускных пункта: КПП — ул. Ленинградская со стороны ул. Галактионовской; КПП — ул. Ленинградская со стороны ул. Чапаевской; КПП — пер. Репина со стороны ул. Галактионовской; КПП — пересечение ул. Венцека и ул. Молодогвардейской.
"В День Победы 9 мая в колоннах Бессмертного полка ключевым элементом, символизирующим личную память, является портрет ветерана (фронтовика, труженика тыла, блокадника, ребёнка войны, узника концлагеря, подпольщика и партизана), а также всех, кто сражался за Родину. Прежде всего, Бессмертный полк — это семейная история, акция, призванная пробудить интерес к истории своей семьи, а через нее и к истории нашей Родины", — напомнила Светлана Прилепская.
Андрей Медников, заместитель министра по региональной безопасности — руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством министерства по региональной безопасности Самарской области, рассказал о мерах безопасности, которые будут действовать в период проведения мероприятий. Он отметил, что будут задействованы силы и средства частных охранных предприятий и правоохранительных органов, будут дежурить экипажи МЧС, скорой медицинской помощи, спасатели.
"Конечно, для нас основной приоритет — безопасность. Для ее обеспечения приняты все меры. Но и гостям Парада и участникам шествия "Бессмертный полк" необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Не стоит брать с собой объемных сумок, это затруднит и увеличит время досмотра на КПП, воду рекомендовано брать с собой только в пластиковых бутылках, с открытой крышкой, чтобы можно было проверить содержимое. Если вдруг будет ненастная погода, то зонт должен быть обязательно складным и без острия", — акцентировал Андрей Медников.
Заместитель министра по региональной безопасности также отметил, что для обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, в Самаре будет скорректирована схема движения транспорта. Первые изменения произойдут уже 2, 3, 5 и 7 мая в связи с проведением репетиций парада. Будьте внимательны и следите за информацией об ограничении движения по улицам областной столицы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???