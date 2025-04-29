CARCADE поддержала ряд партнёрских мероприятий

В апреле лизинговая компания CARCADE выступила партнёром нескольких партнёрских мероприятий в различных регионах России.

Одним из наиболее ярких событий стало участие CARCADE в Псковском марафоне, который прошёл 20 апреля. В сотрудничестве с официальным дилером бренда CHERY, компанией ООО "Автосалон 1", CARCADE внесла значительный вклад в организацию этого крупнейшего в истории города спортивного события. Марафон привлёк бегунов из четырёх стран и более пятидесяти регионов России, превратившись в настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. На старт вышли участники всех возрастов и уровней подготовки, выбрав дистанции на свой вкус: классический марафон, полумарафон, а также забеги на 10, 5 и 1 километр, и даже короткие дистанции в 400 и 200 метров для самых юных спортсменов. Это грандиозное мероприятие не только подчеркнуло растущую популярность бега в Псковской области, но и стало мощным стимулом для развития спорта в регионе, привлекая всё больше и больше участников с каждым годом.

Апрельская активность CARCADE продолжилась в Перми, где компания выступила партнёром сразу двух автомобильных презентаций. 24 апреля состоялась презентация кроссовера HAVAL H7, представителя линейки HAVAL PRO. Гости мероприятия получили уникальную возможность в неформальной обстановке познакомиться с новинкой, задать специалистам интересующие вопросы и оценить технические характеристики H7 в ходе тест-драйва. Новинка покорила гостей своим широким набором внедорожных функций, включающих девять режимов вождения и систему поддержания постоянной скорости на бездорожье. Стильный дизайн, в частности, оригинальные задние фонари, представляющие собой необычное сочетание прямоугольных и круглых элементов, подчёркивают спортивный и динамичный характер автомобиля. Мероприятие сопровождалось приветственным фуршетом и интерактивной викториной для гостей.

С 25 по 27 апреля прошла ещё одна презентация, на этот раз посвящённая новым моделям бренда GAC. В рамках этого мероприятия корпоративные клиенты получили возможность ознакомиться с модельным рядом GAC, обратив особое внимание на новые модели: пятидверный кроссовер с передним приводом GS4 и GS8 Traveller, разработанный с учётом потребностей российских водителей для загородных поездок. Специалисты CARCADE предоставили консультации по условиям лизинга, отвечая на все вопросы потенциальных клиентов.