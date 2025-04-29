Число субъектов МСП в Самарской области превысило 135 тысяч

Сектор малого и среднего предпринимательства в Самарской области демонстрирует высокие темпы роста. Это подтверждает положительная динамика развития и численности представителей МСП. По данным областного минэкономразвития, на конец первого квартала 2025 г. в Самарской области насчитывается 136,8 тыс. субъектов МСП. С начала года их число возросло на 1,4%.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса, готового вкладываться в свое развитие. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Для бизнеса мы разрабатываем актуальные меры поддержки, создали сеть центров "Мой бизнес", где можно получить всю необходимую информацию о действующих инструментах и получить широкий перечень услуг для развития своего дела. Мы консультируем предпринимателей, помогаем им с сертификацией продукции, определением маркетинговой стратегии, настройкой бережливого производства", — перечислила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Численность малых и средних предприятий в России по итогам первого квартала 2025 г. превысила 6,7 млн. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году.

"Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За первый квартал 2025 г. прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП, преодолев отметку в 6,7 млн субъектов МСП. Сегодня малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения. При этом важно, чтобы сектор МСП рос не только количественно, но и качественно: до 2030 года необходимо обеспечить реальный рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса в 1,2 раза выше, чем рост ВВП", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

При высокой ключевой ставке для развития малому и среднему бизнесу критически важно иметь доступ к льготному заемному финансированию, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"При формировании продуктового портфеля Корпорации мы сфокусировали наши инструменты развития именно на приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения. Уже запущены льготные программы для высокотехнологичных компаний, МТК, предприятий в сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме и легкой промышленности. Готовим запуск специальных программ для резидентов особых экономических зон и МСП из моногородов", — отметил Александр Исаевич.

Узнать о возможностях финансовой поддержки и других услугах предприниматели Самарской области могут в центрах "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса.