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Суды Происшествия

Жителя Самарской области осудили за создание вредоносного VPN

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 19-летнему местному жителю, которого обвиняли в распространении и использовании вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2023 г. молодой человек интегрировал в приложение VPN вредоносную программу и разместил ссылку для скачивания ПО на известной видеоплатформе. После установки программа копировала всю личную информацию и пароли пользователей. Полученные персональные данные парень продавал неизвестному.

Суд назначил обвиняемому полтора года ограничения свободы, его компьютер и мобильник конфисковали в собственность государства.

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