Жителя Самарской области осудили за создание вредоносного VPN

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 19-летнему местному жителю, которого обвиняли в распространении и использовании вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2023 г. молодой человек интегрировал в приложение VPN вредоносную программу и разместил ссылку для скачивания ПО на известной видеоплатформе. После установки программа копировала всю личную информацию и пароли пользователей. Полученные персональные данные парень продавал неизвестному.

Суд назначил обвиняемому полтора года ограничения свободы, его компьютер и мобильник конфисковали в собственность государства.