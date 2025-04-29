Жителя Самарской области осудили за создание вредоносного VPN

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 19-летнему местному жителю, которого обвиняли в распространении и использовании вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2023 г. молодой человек интегрировал в приложение VPN вредоносную программу и разместил ссылку для скачивания ПО на известной видеоплатформе. После установки программа копировала всю личную информацию и пароли пользователей. Полученные персональные данные парень продавал неизвестному.
Суд назначил обвиняемому полтора года ограничения свободы, его компьютер и мобильник конфисковали в собственность государства.
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