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Образование Общество

Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза запускает всероссийский карьерный марафон в агро

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-марафон продлится с марта по апрель 2025 года и даст возможность студентам и школьникам познакомиться с ведущими аграрными компаниями, создать качественное резюме и подготовиться к собеседованию.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Россельхозбанк при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ открывает прием заявок на участие в проекте "Карьерный марафон". Участие в программе могут принять школьники, студенты и молодые специалисты. Проект направлен на популяризацию работы в сельском хозяйстве и охватит более 175 тыс. школьников, студентов и молодых специалистов. В нем принимают участие 15 компаний АПК, а также фермерские хозяйства и 70 учебных заведений из более чем 50 регионов России.

"Наш марафон позволит детально разобраться в том, какие карьерные пути открыты перед будущим специалистом и какие компетенции сейчас ценятся в агросекторе. Участники смогут лучше понять, на чем им стоит сфокусироваться при дальнейшем обучении и развитии. Кроме того, марафон даст школьникам и студентам прикладные знания: они смогут узнать напрямую от ведущих агрокомпаний, какие условия предлагаются молодым специалистам, как устроена программа стажировок и что нужно для дальнейшего трудоустройства", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Елена Батурова.

Каждый день марафона будет включать знакомство с новой компанией, в ходе которого предприятия АПК расскажут истории успеха своих руководителей, а также представят пошаговый путь развития в своей компании. В ходе онлайн-эфиров с представителем каждой компании участники смогут пройти собеседование по выбранной профессии. Специалисты дадут советы по составлению резюме для данного направления. Эксперты также ответят на вопросы участников.

В течение марафона участникам будет предоставлен доступ к базе вакансий и стажировкам от ведущих компаний в выбранной специализации.

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