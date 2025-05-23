Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС

В Тольятти, на площадке технопарка "Жигулевская долина", с 5 по 6 июня пройдет "Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025", который объединит участников российской отрасли БАС: производителей и заказчиков услуг.
Организаторами события выступают АНО "Университет 2035" совместно с правительством Самарской области и деловым изданием Ведомости. В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, вузов, компаний в области разработки и производства беспилотных авиационных систем.
Участники обсудят основные вопросы по подготовке специалистов и сформируют планы, которые определят кадровое будущее отрасли.
"Кадровый форум БАС 2025" — ежегодное мероприятие для обсуждения кадровых вопросов. В 2025 году он проходит в Самарской области, — рассказал Алексей Степанов, директор Центра компетенций по БАС АНО "Университет 2035". — Этот регион выбран неслучайно. Самарская область — передовой регион, дронификация которого развивается семимильными шагами. Здесь реализуют ряд важных для отрасли инициатив, начиная с открытия НПЦ БАС "Самара" и заканчивая проектами в сфере доставки грузов с помощью дронов. Поэтому именно здесь мы обсудим главные вопросы подготовки кадров для беспилотного рынка и наметим планы на будущее".
Самарская область входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей беспилотных авиационных систем. Напомним, в регионе создается кластер беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр, созданный правительством региона и компанией "Транспорт будущего".
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создается Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем, который объединит участников кластера.
"Мы рады принимать в регионе столь масштабное событие и ведущих отраслевых экспертов. Самарская область уже накопила серьезный опыт в вопросах производства, применения беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться с коллегами своими практиками. Вопрос подготовки кадров, в том числе, для новых отраслей промышленности, сегодня актуален для всех регионов. Уверен, что в течение двух дней совместно мы сможем выработать необходимые решения. Впереди нас ждет насыщенная программа и продуктивная работа", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
На форуме подведут итоги реализации федерального проекта "Кадры для БАС" в 2024 году. В прошлом году обучение по различным специальностям, востребованным отраслью, прошли 8167 человек. Дефицит кадров пока сохраняется, поэтому участникам форума предстоит найти решение, как гармонизировать спрос и предложение рынка труда.
На тематических сессиях эксперты обсудят вопросы, как прямо сейчас готовить кадры и развивать педагогический потенциал для обучения в сфере БАС, лучшие практики и развитие системы подготовки кадров для беспилотной отрасли, успешные сценарии применения беспилотных авиационных систем и базовые компетенции специалистов в сфере БАС, а также внедрение беспилотных авиационных систем в сельское хозяйство.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..