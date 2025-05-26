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Без пробежек, совещаний и… плюшек. Что не так с "миром без понедельников"

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Что вы чувствуете, когда слышите слово "понедельник"? Если у вас задергался глаз, то можно не отвечать. Этот день мало кто любит — нужно переключаться с вайба выходных дней на рабочую рутину. Но давайте проверим, что будет, если понедельники и правда исчезнут. Полностью. Навсегда. Как динозавры, но без музейных экспонатов. Вместе с оператором Т2 представили, как это могло бы выглядеть (спойлер — не так уж это и весело).

Фото: предоставлено T2

Рабочая неделя стала короче! Ой, как и целый год…

Из календаря исчезнет сразу 52 дня в году. Уже звучит не так весело, согласны? Это как два ежегодных отпуска у офисных работников подряд. Да, уйдет много скучных дел, а вместе с ними — шутки с коллегами, пока едете в лифте, приятная рутина за просмотром телевизора вечером и та самая крутая солянка, которую в кафе у офиса подают на бизнес-ланч только в понедельник.

Отпуск тоже, скорее всего, станет короче

Те, кто трудится пятидневку при классической неделе, в этом году выйдут на работу 247 раз. Вычтем еще 52 дня и получим 195 смен. Звучит неплохо, если не забывать, что дел и задач меньше не станет. Работодатели наверняка сократят отпуск — не дольше двух недель, без пересечений с командой и желательно без выезда за пределы города. Ну, вдруг вы внезапно понадобитесь в офисе?

Не будет скидок, бонусов и других крутых плюшек

…которые можно использовать для себя и делиться с друзьями. Именно так работает акция "Понедельники" от российского оператора Т2. Каждый понедельник до 16 июня включительно клиенты будут получать уникальные предложения в приложении. Поездки на такси и самокатах со скидками, баллы на маркетплейсах, халявные напитки и еда и много-много выгоды в самых разных категориях! Абонент может выбрать до трех предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение дня.

В этом году акция "Понедельники" стала еще круче — теперь абоненты могут делиться предложениями со своими друзьями, даже если они являются клиентами других операторов.

Самый грустный день теперь — вторник

Думали, скучные совещания тоже пропали? А вот и нет — просто перенеслись на второй день недели. Список задач тоже короче не станет, но теперь на их выполнение останется всего четыре дня. Волей-неволей задумаешься, а не выйти ли поработать в субботу… Единственное место, где станет веселее — это остров невезения из знаменитой советской песни. Им хорошо, у них-то нет зум-совещания с начальником.

Пользователям Интернета придется переделать тысячи мемов

В сетевой культуре понедельнику всегда отводилось особое место. Напишите это слово под фото грустного человека в метро или помятого пушистого кота, и уже невольно начинаешь им сочувствовать. Со вторником такое не прокатит. Да и не смешно уже.

На стадионах по утрам никого не будет

Потому что люди больше не смогут начать бегать по понедельникам. Прокрастинация ликует, а фитнес-тренеры хватаются за голову. Но чего точно мы не увидим, так это амбициозных начинаний по вторникам. Этот день нужен будет для того, чтобы нырнуть с головой в рутину (еще бы, пятидневный чек-лист задач нужно выполнить за четыре смены!).

Ну что, все еще не любите понедельники? Пора признать — этот день хоть и не самый простой, но все-таки очень нужный и важный. Оператор Т2 знает, как сделать их приятнее, поэтому пора взглянуть на первый день недели под другим углом. И не забыть активировать свои бонусы, конечно же!

Гид потребителя

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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