На все четыре сезона: Wink.ru сообщает, что "Фишер" вернется еще дважды

После окончания второго сезона нашумевшего криминального триллера "Фишер" (18+) онлайн-кинотеатр Wink.ru объявляет о начале работы сразу над двумя новыми сезонами популярного проекта. Сериалы пополнят линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Комбинация", "ГДР", "Плакса" и другие).

Новые сезоны "Фишера" будут созданы при поддержке "НМГ Студии", генеральными продюсерами выступят Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Шоураннерами и режиссерами одного из новых сезонов станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые были режиссерами первой части "Фишера". Режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель ("Классная Катя", "Инсомния", "Совсем ошалели"). Актерский состав новых проектов пока не раскрывается.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры:

"Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это, можно найти способ борьбы с ним".

Первый сезон "Фишера" вышел в феврале 2023 года с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко в главных ролях. В мае 2025 года на Wink.ru стартовал показ сериала "Фишер. Затмение". Интерес зрителей к продолжению популярной франшизы оказался чрезвычайно высоким. По данным на 22 июля 2025 года, второй сезон только с 29 мая по 17 июля набрал почти 42 млн просмотров. Для сравнения: первый сезон "Фишера", который выходил на more.tv, посмотрели почти 34 млн раз за весь 2023 год. В "Индексе Кинопоиск Pro", измеряющем интерес российских зрителей к сериалам, "Фишер. Затмение" в настоящий момент занимает второе место, уступая только корейскому блокбастеру "Игра в кальмара" от Netflix. В онлайн-кинотеатре Wink.ru зрительский рейтинг сериала стабильно имеет отметку 9,2 балла.