На все четыре сезона: Wink.ru сообщает, что "Фишер" вернется еще дважды

После окончания второго сезона нашумевшего криминального триллера "Фишер" (18+) онлайн-кинотеатр Wink.ru объявляет о начале работы сразу над двумя новыми сезонами популярного проекта. Сериалы пополнят линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Комбинация", "ГДР", "Плакса" и другие).
Новые сезоны "Фишера" будут созданы при поддержке "НМГ Студии", генеральными продюсерами выступят Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Шоураннерами и режиссерами одного из новых сезонов станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые были режиссерами первой части "Фишера". Режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель ("Классная Катя", "Инсомния", "Совсем ошалели"). Актерский состав новых проектов пока не раскрывается.
Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры:
"Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это, можно найти способ борьбы с ним".
Первый сезон "Фишера" вышел в феврале 2023 года с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко в главных ролях. В мае 2025 года на Wink.ru стартовал показ сериала "Фишер. Затмение". Интерес зрителей к продолжению популярной франшизы оказался чрезвычайно высоким. По данным на 22 июля 2025 года, второй сезон только с 29 мая по 17 июля набрал почти 42 млн просмотров. Для сравнения: первый сезон "Фишера", который выходил на more.tv, посмотрели почти 34 млн раз за весь 2023 год. В "Индексе Кинопоиск Pro", измеряющем интерес российских зрителей к сериалам, "Фишер. Затмение" в настоящий момент занимает второе место, уступая только корейскому блокбастеру "Игра в кальмара" от Netflix. В онлайн-кинотеатре Wink.ru зрительский рейтинг сериала стабильно имеет отметку 9,2 балла.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..