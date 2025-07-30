16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чего вам не хватает для счастья? Тест-игра Летом угонщики уходят в отпуск: число краж авто в этот период сократилось вдвое (статистика ВСК) Т1 Интеграция — золотой партнер Eltex Все включено: "Ростелеком" выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе T2 предупреждает о распространении вредоносных программ через связку SMS и Telegram

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т1 Интеграция — золотой партнер Eltex

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex — крупнейшего отечественного производителя оборудования для построения сетей передачи данных всех уровней. Этот статус подтверждает высокий уровень компетенций команды Т1 Интеграция, а также эффективность партнерского взаимодействия компаний.

Команда Т1 Интеграции обладает всеми необходимыми инженерными компетенциями для работы с оборудованием Eltex. Специалисты компании прошли обучение и сертификацию в Академии Eltex, владеют навыками проектирования, монтажа, пусконаладочных работ и технического сопровождения оборудования. Статус золотого партнера Eltex подтверждает, что Т1 Интеграция отвечает ключевым критериям вендора: наличие сертифицированных инженеров, проектного отдела, экспертизы в разработке HLD и LLD-дизайнов сетей, а также успешный опыт внедрения решений Eltex в крупных проектах.

Одним из таких проектов стала модернизация телекоммуникационной инфраструктуры банка ВТБ: специалисты заменили оборудование Cisco на решения Eltex в порядка 900 отделениях по всей стране. В рамках партнёрского взаимодействия Eltex предоставил Т1 Интеграции новое оборудование для сетевой лаборатории, в том числе промышленные коммутаторы, что позволило интегратору протестировать передовые разработки, предложить клиенту оптимальные решения и обеспечить их высококачественную техническую поддержку.

Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграции: "Наше сотрудничество динамично развивается: мы уверены в качестве оборудования и технологической экспертизе вендора. Продукты Eltex уже зарекомендовали себя в крупном бизнесе, промышленности, государственных учреждениях, ритейле, финтехе, причем не только в России, но и за рубежом. Получение статуса золотого партнера открывает перед нами новые возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов и совершенствования сетевых решений наших клиентов".

Ольга Приходченко, руководитель отдела продаж ШПД, Eltex: "Статус золотого партнёра — это в первую очередь подтверждение высокого уровня технической экспертизы партнера. T1 Интеграция на деле доказал свою способность реализовывать масштабные и сложные проекты. Наличие таких компетенций — гарантия для конечного заказчика, что он получит не просто оборудование, а надёжное, продуманное и оптимально настроенное решение, полностью отвечающее его задачам".

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3