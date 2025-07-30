Т1 Интеграция — золотой партнер Eltex

T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex — крупнейшего отечественного производителя оборудования для построения сетей передачи данных всех уровней. Этот статус подтверждает высокий уровень компетенций команды Т1 Интеграция, а также эффективность партнерского взаимодействия компаний.

Команда Т1 Интеграции обладает всеми необходимыми инженерными компетенциями для работы с оборудованием Eltex. Специалисты компании прошли обучение и сертификацию в Академии Eltex, владеют навыками проектирования, монтажа, пусконаладочных работ и технического сопровождения оборудования. Статус золотого партнера Eltex подтверждает, что Т1 Интеграция отвечает ключевым критериям вендора: наличие сертифицированных инженеров, проектного отдела, экспертизы в разработке HLD и LLD-дизайнов сетей, а также успешный опыт внедрения решений Eltex в крупных проектах.

Одним из таких проектов стала модернизация телекоммуникационной инфраструктуры банка ВТБ: специалисты заменили оборудование Cisco на решения Eltex в порядка 900 отделениях по всей стране. В рамках партнёрского взаимодействия Eltex предоставил Т1 Интеграции новое оборудование для сетевой лаборатории, в том числе промышленные коммутаторы, что позволило интегратору протестировать передовые разработки, предложить клиенту оптимальные решения и обеспечить их высококачественную техническую поддержку.

Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграции: "Наше сотрудничество динамично развивается: мы уверены в качестве оборудования и технологической экспертизе вендора. Продукты Eltex уже зарекомендовали себя в крупном бизнесе, промышленности, государственных учреждениях, ритейле, финтехе, причем не только в России, но и за рубежом. Получение статуса золотого партнера открывает перед нами новые возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов и совершенствования сетевых решений наших клиентов".

Ольга Приходченко, руководитель отдела продаж ШПД, Eltex: "Статус золотого партнёра — это в первую очередь подтверждение высокого уровня технической экспертизы партнера. T1 Интеграция на деле доказал свою способность реализовывать масштабные и сложные проекты. Наличие таких компетенций — гарантия для конечного заказчика, что он получит не просто оборудование, а надёжное, продуманное и оптимально настроенное решение, полностью отвечающее его задачам".