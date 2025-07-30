Т1 Интеграция — золотой партнер Eltex

T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex — крупнейшего отечественного производителя оборудования для построения сетей передачи данных всех уровней. Этот статус подтверждает высокий уровень компетенций команды Т1 Интеграция, а также эффективность партнерского взаимодействия компаний.
Команда Т1 Интеграции обладает всеми необходимыми инженерными компетенциями для работы с оборудованием Eltex. Специалисты компании прошли обучение и сертификацию в Академии Eltex, владеют навыками проектирования, монтажа, пусконаладочных работ и технического сопровождения оборудования. Статус золотого партнера Eltex подтверждает, что Т1 Интеграция отвечает ключевым критериям вендора: наличие сертифицированных инженеров, проектного отдела, экспертизы в разработке HLD и LLD-дизайнов сетей, а также успешный опыт внедрения решений Eltex в крупных проектах.
Одним из таких проектов стала модернизация телекоммуникационной инфраструктуры банка ВТБ: специалисты заменили оборудование Cisco на решения Eltex в порядка 900 отделениях по всей стране. В рамках партнёрского взаимодействия Eltex предоставил Т1 Интеграции новое оборудование для сетевой лаборатории, в том числе промышленные коммутаторы, что позволило интегратору протестировать передовые разработки, предложить клиенту оптимальные решения и обеспечить их высококачественную техническую поддержку.
Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграции: "Наше сотрудничество динамично развивается: мы уверены в качестве оборудования и технологической экспертизе вендора. Продукты Eltex уже зарекомендовали себя в крупном бизнесе, промышленности, государственных учреждениях, ритейле, финтехе, причем не только в России, но и за рубежом. Получение статуса золотого партнера открывает перед нами новые возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов и совершенствования сетевых решений наших клиентов".
Ольга Приходченко, руководитель отдела продаж ШПД, Eltex: "Статус золотого партнёра — это в первую очередь подтверждение высокого уровня технической экспертизы партнера. T1 Интеграция на деле доказал свою способность реализовывать масштабные и сложные проекты. Наличие таких компетенций — гарантия для конечного заказчика, что он получит не просто оборудование, а надёжное, продуманное и оптимально настроенное решение, полностью отвечающее его задачам".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..