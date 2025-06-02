Цифровой апгрейд для преподавателей: в Сбере стартует шестой сезон Летней цифровой школы

Со 2 по 15 июня открывает приём заявок Летняя цифровая школа Сбера для преподавателей вузов и колледжей, которые хотят освоить современные технологии и внедрить их в свои программы.
Обучение бесплатное и проходит при поддержке Сбера. Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации от СберУниверситета.
В этом году участники смогут выбрать один из восьми актуальных треков: наука и инжиниринг данных, Java-разработка, цифровые платформы, технологические тренды, устойчивое развитие, цифровые финансы, риск-менеджмент и продуктовый дизайн.
Обучение будет проходить с 1 июля по 31 августа на платформе СберУниверситета: живые онлайн-встречи с экспертами Сбера в области исследований и инноваций, человекоцентричного AI, развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
В прошлом году школу окончили 1,5 тыс. преподавателей из ведущих вузов страны, которые уже применяют новые знания и навыки в работе, формируют будущее страны, вдохновляют молодёжь строить долгосрочные планы для личного и профессионального роста.
Конкурс составлял 4 человека на место. По числу выпускников лидируют МИРЭА, СПбПУ, РАНХиГС, МГУ им. Ломоносова, Финансовый университет, НИУ ВШЭ, СПбГУ, УрФУ, КПФУ и СФУ. Всего за пять лет работы Летней школы обучение прошли 6 тыс. преподавателей.
"Преподаватель — важный Человек в жизни каждого из нас. Мы ценим, когда с нами делятся знаниями и опытом и благодарны тем, кто вложил в нас частичку себя, вдохновил мечтать. И мы верим, что непрерывное развитие и открытость к переменам дают возможность не просто идти в ногу со временем, а опережать его, раскрывая потенциал каждого студента. Поэтому мы создали Летнюю цифровую школу Сбера для преподавателей вузов и колледжей. Это живое пространство для изучения лучших практик и обмена опытом, для совместного поиска смелых решений на вызовы цифровой эпохи", — сказала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.
"Программа Летней цифровой школы в этом году стала ещё более насыщенной и релевантной запросам современного образования. Из-за высокого интереса на обучение в этом сезоне мы ввели содержательное входное тестирование — до 15 вопросов по теме выбранного трека. Это также позволит каждому преподавателю оценить свою готовность и глубже погрузиться в материал с самого начала. Мы видим огромный запрос от преподавательского сообщества и гордимся, что СберУниверситет может предложить уникальную практико-ориентированную среду для ключевых компетенций", — отметил руководитель Центра по работе с вузами и академическим сообществом, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопаности СберУниверситета Дмитрий Зубцов.
Заявки принимаются до 15 июня.
Подать их могут преподаватели вузов и колледжей, которые работают по трекам Летней цифровой школы. Участники прошлых лет могут выбрать новые для себя треки. Чтобы участвовать, нужно пройти вступительное тестирование.
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