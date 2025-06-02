ИТ-холдинг Т1 совместно с "Азимут" займутся производством серверов нового поколения

ИТ-холдинг Т1 и компания "Азимут" (входит в контур Госкорпорации Ростех) создали совместное предприятие "Мультиллект", которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК). В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения. Опытная линейка оборудования представлена на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

Основной производственной площадкой станет завод "Азимут", обладающий современными линиями SMT-монтажа и автоматизированным контролем качества.

Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей гибко конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта. Среди уникальных особенностей — возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование существенно расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства, обеспечит поддержку технологий CXL и HBM, оптимизированное охлаждение для GPU и CPU, а также развертывание единой среды управления инфраструктурой для снижения эксплуатационных затрат.

"Совместно с ведущими компаниями ИТ-рынка компании Ростеха решают государственную задачу по обеспечению технологической независимости отечественной информационной инфраструктуры. Наша работа с Т1 нацелена на разработку и выпуск вычислительного оборудования, которое заменит иностранные образцы, прежде всего, в промышленности, банковской сфере, телеком-индустрии. Сейчас мы работаем над внесением нашего серверного оборудования в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Старт серийного производства планируется в четвертом квартале этого года", — рассказал генеральный директор компании "Азимут" (входит в контур Госкорпорации Ростех) Аскер Саидов.

Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения.

"Сегодня предприятиям особенно необходимы инновационные отечественные решения для развития бизнеса. Продукция "Мультиллект" — не просто отдельные серверы, а часть комплексных решений: железо плюс сервис, которые по своему технологическому потенциалу не уступают иностранным аналогам и в ряде параметров превосходят их. Представленный сервер может стать универсальной платформой для ИИ, машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, обработки больших данных и безопасных решений. Мы рассчитываем, что это будет востребованное решение на российском рынке серверов, который по прогнозам аналитиков достигнет 157 млрд рублей к 2028 году", — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Пилотное тестирование оборудования пройдет в ООО "РТ-Информ", выступающей центром ИТ- и ИБ-компетенций Госкорпорации Ростех, который занимается в том числе разработкой, внедрением и развитием современных отечественных ИТ-продуктов.

"Сотрудничество с "Мультиллектом" призвано способствовать эффективному решению задачи импортозамещения и использованию в контуре Корпорации отечественного ИТ-оборудования", — отметил советник генерального директора ООО "РТ-Информ" Сергей Гудин.