ХК "Лада" подписал нападающего Даниила Анопа

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Даниилом Анопом.
Аноп (18.11.2000, 183-88) является выпускником столичной школы "Белые Медведи", однако свою профессиональную карьеру в 2017 году он начал в молодежной команде "Красная Армия" и в дальнейшем перебрался в систему АКМ, где выступал как в МХЛ, так и в ВХЛ.
В сезоне 2024/2025 форвард провел 46 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и заработал 18 (9+9) очков при показателе полезности "+8".
Всего в активе Анопа 197 игр во втором эшелоне российского хоккея, в которых он набрал 79 (39+40) баллов за результативность при показателе полезности "+18", а также по итогам сезона 2023/2024 стал серебряным призером ВХЛ.
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