Теперь начать свой бизнес стало проще: в Сбере предпринимателям стала доступна рассрочка на первый взнос по франшизе

Банк запускает специальную программу рассрочки на первоначальный платеж (паушальный взнос) за право ведения бизнеса по выбранной франшизе под 0% на 6-12 месяцев. Этот сервис позволит снизить финансовое давление на новых владельцев франшиз, сделав ведение бизнеса доступным и комфортным. Об этом на Неделе российского ритейла рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка.

"Мы понимаем, как предпринимателю бывает трудно сделать первый шаг, поэтому хотим обеспечить комфортные условия старта. Рассрочка на паушальный взнос позволит им свободно заниматься развитием бизнеса. Особенно приятно отметить, что до одного года рассрочка предоставляется без начисления процентов. Этот подход одновременно поддерживает интересы как франчайзи, так и владельцев франшиз, усиливая их позиции на рынке и создавая дополнительные стимулы для развития малого и среднего бизнеса в России", — сказал Алексей Шашкин.

Для удобства выбора своей будущей франшизы также создан специальный каталог проверенных предложений, куда попадают лишь надежные и прозрачные проекты. Первые три месяца размещение в каталоге бесплатно.

Оформить заявку на рассрочку можно за считанные минуты: головная компания отправляет запрос сотруднику Сбера, далее потенциальный франчайзи заполняет короткую онлайн-анкету и подписывает договор дистанционно. После чего денежные средства поступают на счёт правообладателя бренда.