Т2 показала на ЦИПР-2025 новое решение c биотерминалом для подключения иностранцев

T2 активно готовится к реализации целевого решения для подключения иностранных граждан и лиц без гражданства. В рамках этой работы компания представила на ЦИПР-2025 прототип биотерминала для идентификации клиентов при продаже SIM-карт. Решение позволяет выполнить требования нового регулирования, сохранить возможность подключения иностранных граждан, провести качественную сверку биометрии с ЕБС, сформировать новый клиентский опыт в соответствии с законодательством.
Согласно требованиям законодательства, при покупке SIM-карты иностранный гражданин обязан: зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить аккаунт, сдать биометрию, обратиться в салон с документами, внести сведения об IMEI и пройти проверку биометрических данных. На ЦИПР-2025 Т2 представила биотерминал, который позволяет сверить сведения по биометрии и при обращении клиента принять решение о законности продажи SIM-карты.
Форм-фактор биотерминала компактен и учитывает необходимость установить оборудование в салоне связи в зоне ресепшен рядом с продавцом. Модуль разработан с соблюдением требований информационной безопасности. Он интегрирован с системой управления продажами и порталом Госуслуги. При реализации текущего сценария подключения оператор проверяет факт наличия у клиента биометрии в ЕБС через Госуслуги. Биотерминал позволяет не просто уточнять статус наличия, но проводить биометрическую верификацию сведений: передавать в ЕБС данные пользователя и сравнивать их с хранящимися там образцами.
Через учетную систему продавец вводит данные иностранного гражданина, подтверждает сведения пользователя, проверяет количество зарегистрированных SIM-карт (меньше десяти) и наличие информации в Госуслугах и ЕБС. После прохождения этих этапов биотерминал активируется и связывается с ЕБС. В случае совпадения сведений по биометрии модуль разрешает продажу. При отрицательном ответе от ЕБС продажа SIM-карты блокируется, и клиенту указывают на необходимость сдать биометрические данные.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..