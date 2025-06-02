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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Крутим глобус: в какой стране любят понедельники?

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как часто вам хотелось встретить понедельник в какой-нибудь другой стране? А все потому, что мы привыкли считать его скучным днем, когда снова нужно просыпаться рано, возвращаться к работе и готовиться прожить так еще минимум пять дней.

Фото: предоставлено T2

На самом деле в разных странах отношение к понедельнику тоже разное. Вы удивитесь, но находить плюсы можно даже в первом рабочем дне. Вместе с мобильным оператором Т2 узнали, в какой точке Земли лучше встречать новую неделю.

В Китае понедельник сам по себе день нейтральный, но в чем-то он будет и посложнее нашего. Дело в том, что в Поднебесной настоящий культ переработок. Кое-где еще работает правило "9/9/6", когда сотрудник не уходит из офиса с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Тем важнее для китайцев начать этот день правильно — с комплекса утренних упражнений тайцзицюань.

В Италии понедельник называется "lunedì", что происходит от латинского "lunae dies" — "день Луны". Итальянцы не привыкли ассоциировать этот день с негативом даже на фоне начала новой недели. Когда есть сиеста — работать намного проще! Проводить понедельники в Италии в этом месяце вдвойне приятнее еще и благодаря акции "Калейдоскоп" от Т2, в рамках которой можно забыть о лимитах на интернет! О-ла-ла!

В США всю неоднозначность понедельника тоже прекрасно понимают. Поэтому в обществе популярны инициативы, которые всячески облегчают этот день. Не только в плане работы, но и в плане здорового образа жизни. Обороты набирает акция "Meatless Monday" (без мяса по понедельникам). В принципе, россияне тоже могут взять ее на вооружение (особенно если перебрали с шашлыком в воскресенье).

В Швеции считают так: зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Поэтому по утрам работники всем офисом берут перерыв от суеты и идут пить кофе с булочками. Такой кофе-брейк называется "fika", и по понедельникам он помогает проще влиться в деловой график. Так что если начальник спросит вас, почему вы уже полчаса сидите на кухне и лопаете пирожки, покажите ему "фику".

В Японии тоже потрудились над имиджем понедельника. Там некоторые государственные праздники переносят именно на этот день, чтобы создать трехдневные выходные. Да, это инициатива правительства, и она очень классная! В результате в стране возникло понятие "счастливые понедельники". Так отмечают, например, День моря и День физкультуры.

В России, конечно, японской системы нет, зато есть инициатива, которая тоже делает начало недели счастливее. Это акция "Понедельники" от мобильного оператора Т2. Именно в этот день абоненты могут зайти в приложение оператора и выбрать три подарка из подборки бонусов и промокодов. Это могут быть скидки на связь T2, АЗС, такси и кикшеринг, еда и напитки в подарок, бесплатные подписки и так далее. Активировать выбранные подарки нужно до конца понедельника.

В этом году акция стала еще круче — теперь плюшками можно делиться с близкими, даже если они абоненты других операторов. Сделайте свой понедельник ярче и выгоднее вместе с Т2.

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

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