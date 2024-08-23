Имущество ликвидируемого "Пассажиравтотранса" не будут отдавать ТТУ

Муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс" продолжают готовить к ликвидации. Как сообщили Волга Ньюс в департаменте транспорта Самары, решение будет принято до конца 2024 года.
"Имущество МП будет передано в департамент управления имуществом. Это касается площадок на ул. Блюхера, 28 и ул. Пугачевской, 73а, а также оставшихся на балансе предприятия автобусов", - рассказали представители дептранса.
При этом ранее рассматривалась возможность сохранения "Пассажиравтотранса" в составе другого юридического лица - муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". Этому МП хотели передать и все имущество.
На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении замглавы департамента транспорта. Впоследствии под следствие подпал и директор ТТУ Михаил Ефремов.
"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица - Александр Судаков и Усман Джамбулатов.