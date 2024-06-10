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Директор ТТУ Самары арестован на два месяца

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов арестован на два месяца. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Он также раскрыл фабулу дела, по которому Ефремов проходит подозреваемым. "По версии следствия, в 2023 году Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов "МАЗ", а затем совсем уж "по беспределу"передал эти машины в сублизинг коммерческому перевозчику: ООО "СамараАвтоГаз". Тем самым он нанес ущерб не только бюджету, но и жителям, не дождавшимся новых автобусов".

Действия Ефремова квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, о задержании Ефремова стало известно 7 июня. Об этом также сообщал Александр Хинштейн.

Ранее фигурантом этого дела стал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Дмитрий Худотеплов. Он, по версии следствия, незаконно заключил соглашение с ТТУ на сумму 150 млн рублей. "Впоследствии МП перечислило 93 млн из этой суммы на погашение предоплаты по договору лизинга 50 автобусов МАЗ. Хотя это нарушает устав предприятия. Ведь в нем указано, что "ТТУ" обслуживает трамвайные и троллейбусные маршруты, а не автобусные", - объяснял источник портала "Волга Ньюс".

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