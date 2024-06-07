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Происшествия

В Самаре задержали директора ТТУ

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По подозрению в мошенничестве задержан директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: департамент транспорта Самары

"Речь идёт о махинациях с бюджетными средствами на сумму свыше 100 млн. руб. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - написал депутат в своем Телеграм-канале.

Вероятно задержание Ефремова связано с уголовным делом, фигурантом которого ранее стал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Дмитрий Худотеплов.

Напомним, сообщалось, что претензии к чиновнику возникли из-за схемы приобретения в лизинг 50 автобусов, которые ТТУ передал "СамараАвтоГазу".

Дмитрий Худотеплов, по версии следствия, незаконно заключил соглашение с ТТУ на сумму 150 млн рублей. "Впоследствии МП перечислило 93 млн из этой суммы на погашение предоплаты по договору лизинга 50 автобусов МАЗ. Хотя это нарушает устав предприятия. Ведь в нем указано, что "ТТУ" обслуживает трамвайные и троллейбусные маршруты, а не автобусные", — объяснял источник портала "Волга Ньюс".

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