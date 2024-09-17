Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

В Самаре пройдут общественные обсуждения. Горожан просят согласовать религиозное использование нескольких земельных участков.

Одна из площадок находится на пересечении ул. Авроры и Гаражной. Там ранее располагался автостанция муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". После того, как МП прекратило работать, участок опустел и был фактически заброшен. Этим летом площадку огородили. На ней начали вести строительные работы.

Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, участок и расположенное на нем здание находятся в муниципальной собственности. Там проводили работы по демонтажу списанных емкостей горюче-смазанных материалов.

"Нежилое здание площадью 172,8 кв. м передали Самарской епархии Русской Православной церкви по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом", — рассказали представители администрации.

Очевидно, РПЦ планирует строительство церкви на территории автостанции. Высказать свое мнение об этом горожане смогут с 21 по 28 сентября в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.

Также в рамках этих общественных обсуждений представят заявки на религиозное использование участков на острове Проран и в Острогожском переулке, 6. По второму адресу уже располагается церковь Константина и Елены. На Проране же планируется строительство нового храма.