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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдут общественные обсуждения. Горожан просят согласовать религиозное использование нескольких земельных участков.

Фото: Волга Ньюс

Одна из площадок находится на пересечении ул. Авроры и Гаражной. Там ранее располагался автостанция муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". После того, как МП прекратило работать, участок опустел и был фактически заброшен. Этим летом площадку огородили. На ней начали вести строительные работы.

"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". Учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов. "Пассажиравтотранс" должны ликвидировать до конца года.

Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, участок и расположенное на нем здание находятся в муниципальной собственности. Там проводили работы по демонтажу списанных емкостей горюче-смазанных материалов.

"Нежилое здание площадью 172,8 кв. м передали Самарской епархии Русской Православной церкви по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом", — рассказали представители администрации.

Очевидно, РПЦ планирует строительство церкви на территории автостанции. Высказать свое мнение об этом горожане смогут с 21 по 28 сентября в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.

Также в рамках этих общественных обсуждений представят заявки на религиозное использование участков на острове Проран и в Острогожском переулке, 6. По второму адресу уже располагается церковь Константина и Елены. На Проране же планируется строительство нового храма.

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