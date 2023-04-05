Самарцы одобрили строительство храма в поселке Проран

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, связанных с возможным строительством религиозного сооружения в пос. Проран Самарского района города

Напомним, заявителем выступил представитель Самарской епархии РПЦ, иерей Антоний Волошин. Он просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования участка площадью 6592 кв метра под религиозное использование.

Он пояснил, что по инициативе постоянных жителей еще в начале 2000-х годов митрополит Самарский и Сызранский Сергий Благословил, а администрация Самары выделила участок под строительство православного храма в пос. Проран рядом с пристанью.

"К сожалению до 2023 г. у Самарской епархии не было возможности заняться строительством храма на выделенном участке. И он снова был переоформлен под туристический вид использования, — рассказал Антоний Волошин. — Православный храм очень нужен в пос. Проран, так как в последнее время появляется все больше постоянных жителей. Также в летнее время остров посещает большое количество туристов и отдыхающих, семей с детьми. Уверен, что храм поможет сделать остров местом не только красивым, но еще и святым. Преобразится не только территория, но люди, посещающие остров и живущие на нем".

В обсуждениях приняли участие 15 самарцев, "за" строительство церкви проголосовало 13 человек.